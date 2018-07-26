Особняк Куандыка Бишимбаева отдают сельскому акимату
Собственником конфискованного особняка Куандыка Бишимбаева станет сельский акимат в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Первый канал «Евразия».
Собственником конфискованного особняка Куандыка Бишимбаева станет сельский акимат в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Первый канал «Евразия».
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«На сегодняшний день в нашем сельском округе остро стоит вопрос с домом культуры, музыкальной школой, досуговыми центрами. Мы были бы рады использовать его так», — рассказал исполняющий обязанности акима Косшынского сельского округа Султан Оракбай.
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