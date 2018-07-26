Особняк Куандыка Бишимбаева отдают сельскому акимату

Судисполнители готовят документы для передачи дома. Чиновники Акмолинской области уже думают над вариантом благоустройства коттеджа. Двухэтажный коттедж фигурировал в деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он находится в 25 километрах от Астаны. Суд конфисковал его в пользу государства, и он пустует уже больше года. Конфискованный дом, как признаются в сельском акимате, станет самым дорогим объектом среди тех, которые числятся у них на балансе. По данным прокуроров, его строительство обошлось прежним хозяевам в сумму свыше 60 миллионов тенге. В так называемом охотничьем домике есть три спальни, терраса, баня и бассейн. Чиновники акимата подарку рады и уже составили примерный список предложений, как можно было бы использовать вип-особняк.