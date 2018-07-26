Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-5 сериалов, которые вдохновят вас на оригинальные клички
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Стас Михайлов присоединился к флешмобу от Баскова и Киркорова
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
МО Кореи - России: «Мы просим осознать всю серьезность ситуации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Будущая королева сделала многое, чтобы Маркл стала женой принца
"Целый день плачу": Бузова заговорила после ДТП
Федора Смолова лишили звания самого желанного футболиста России
Виктория Бекхэм стала фейсконтрольщицей модного клуба
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
26 июля, источник: Tengrinews

Особняк Куандыка Бишимбаева отдают сельскому акимату

Собственником конфискованного особняка Куандыка Бишимбаева станет сельский акимат в Акмолинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Первый канал «Евразия».

Источник: Tengrinews

Судисполнители готовят документы для передачи дома. Чиновники Акмолинской области уже думают над вариантом благоустройства коттеджа. Двухэтажный коттедж фигурировал в деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Он находится в 25 километрах от Астаны. Суд конфисковал его в пользу государства, и он пустует уже больше года. Конфискованный дом, как признаются в сельском акимате, станет самым дорогим объектом среди тех, которые числятся у них на балансе. По данным прокуроров, его строительство обошлось прежним хозяевам в сумму свыше 60 миллионов тенге. В так называемом охотничьем домике есть три спальни, терраса, баня и бассейн. Чиновники акимата подарку рады и уже составили примерный список предложений, как можно было бы использовать вип-особняк.

«На сегодняшний день в нашем сельском округе остро стоит вопрос с домом культуры, музыкальной школой, досуговыми центрами. Мы были бы рады использовать его так», — рассказал исполняющий обязанности акима Косшынского сельского округа Султан Оракбай.

Как отметила журналист телеканала, участок был оформлен на тещу экс-министра Бишимбаева, оформить сам дон не успели — начались судебные тяжбы. Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

Все новости региона
Невеста зарезала жениха за то, что он пригласил на свадьбу свою бывшую
Лидеры БРИКС приняли декларацию по итогам десяти лет работы
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Доклад: партии все больше зависят от бюджетного финансирования
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Черчесов прокомментировал переход Головина в европейский клуб
СМИ сообщили о госпитализации Иосифа Кобзона
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Спорт
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:30 мск
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь