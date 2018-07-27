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03:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Уровень Амура у Хабаровска ежедневно растет на 30−40 см

Дачникам левобережья посоветовали быстрее убирать урожай.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел совещание по паводковой ситуации в регионе. О текущей гидрометеорологической обстановке главе региона доложили руководители оперативных служб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечалось, что из-за наводнения в Забайкальском крае и Амурской области уровень воды в Амуре ежедневно растет на 30−40 сантиметров. Основное влияние оказывают обильные осадки, вызванные несколькими циклонами. Из-за половодья в малых реках, в Хабаровском крае оказались подтоплены жилые дома и приусадебные участки в поселках Тырма, Чегдомын и Ургал Верхнебуреинского района. Некоторых пришлось эвакуировать. Сейчас уровень воды пошел на спад и жители возвращаются в свои дома. Ущерб удалось минимизировать.


В районе имени Лазо на 16 км автодороги «Долми — Катэн» размыло деревянный мост. Движение восстановлено. Кроме того, подтопленными оказались угодья сельскохозяйственного предприятия «Даниловка». В целом уборочные работы осложнены переувлажнением почвы. Во всех хозяйствах организованы противопаводковые мероприятия.

По прогнозам дальневосточного управления Гидрометцентра, гребень паводка до Хабаровска должен дойти 3—4 августа. На это время уровень воды в Амуре может подняться до 5,2 метра.

«В этом случае есть большая вероятность подтопления низких мест левобережья, в том числе дачных угодий. Мы рекомендуем дачникам и садоводам своевременно убрать и вывезти урожай», — отметил начальник управления Вячеслав Паршин.

По его словам, гидрологическая обстановка на малых реках, в Амуре и его притоке Сунгари отслеживается ежедневно. Участники совещания также отметили, что напор воды помогает сдерживать водохранилище Бурейской ГЭС. На конец июля на гидроэлектростанции запланированы технические сбросы, которые существенно не повлияют на повышение уровня воды в Амуре.


Губернатор края Вячеслав Шпорт поручил всем оперативным службам перейти в режим повышенной готовности.

«Гидрометеорологическая обстановка пока не предвещает повторения ситуации 2013 года. Однако мы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе — неблагоприятному. Хабаровский край имеет большой опыт восстановительных работ после крупномасштабного наводнения. Это нам поможет провести превентивные мероприятия, обеспечив защиту наших жителей. Здесь нужно принять дополнительные меры», — сказал Вячеслав Шпорт.

Глава региона поручил профильным структурам правительства края на случай «большой воды» обеспечить взаимодействие всех ответственных структур, бесперебойную работу объектов ТЭК и ЖКХ, помощь сельхозтоваропроизводителям, эвакуацию жителей края с территорий, которым угрожает подтопление.

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