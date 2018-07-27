Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 удивительных двуликих котов (фото)
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Лео Месси с женой повеселился на свадьбе игрока сборной Испании
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Актриса Мария Шумакова потеряла 7 кг, «очистив» организм
Маскируется под родинку: как определить опухоль
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
03:39 (мск), источник: Вести Иркутск

Федеральная трасса «Вилюй» на севере Иркутской области попала в число самых опасных дорог страны

В этом же списке «Урал» и «Кавказ». Рейтинг составил межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

Источник: Вести Иркутск

В этом же списке «Урал» и «Кавказ». Рейтинг составил межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

Учитывали количество ДТП, число раненых и погибших, случаи нарушений водителями правил движения. Так, у трассы «Вилюй» индекс опасности 6,48. Для сравнения, у дороги «Сибирь» этот показатель чуть выше двух с половиной.

Все новости региона
 В гибели известного актера обвинили врачей
Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Школьница из США поймала рыбу с человеческими зубами (фото)
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
СМИ сообщили о госпитализации Иосифа Кобзона
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Спорт
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:30 мск
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь