Федеральная трасса «Вилюй» на севере Иркутской области попала в число самых опасных дорог страны

В этом же списке «Урал» и «Кавказ». Рейтинг составил межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог».

Учитывали количество ДТП, число раненых и погибших, случаи нарушений водителями правил движения. Так, у трассы «Вилюй» индекс опасности 6,48. Для сравнения, у дороги «Сибирь» этот показатель чуть выше двух с половиной.