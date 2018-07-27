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03:43 (мск), источник: Вести Приморье

День ВМФ и День Нептуна отметят во Владивостоке в воскресенье

Во Владивостоке готовятся отметить День ВМФ. Праздник состоится в воскресенье, 29 июля, а в четверг на водной станции ТОФ прошла генеральная репетиция.

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Свои выступления отточили творческие номера и военные. В репетиции принял участие и новичок Тихоокеанского флота — БТР 82 А. Он вошел в состав ТОФ всего несколько месяцев назад и покажет себя на Дне ВМФ впервые. 10 БТРов десантируют корабли под огненное сопровождение корвета «Совершенный». Всего в военно-морском параде примет участие 40 кораблей, катеров и подводных лодок.

Отметим, в этом году день ВМФ отметят одновременно с новым праздником — днем Нептуна. Торжества начнутся 28 июля с самого утра.

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