День ВМФ и День Нептуна отметят во Владивостоке в воскресенье
Во Владивостоке готовятся отметить День ВМФ. Праздник состоится в воскресенье, 29 июля, а в четверг на водной станции ТОФ прошла генеральная репетиция.
Во Владивостоке готовятся отметить День ВМФ. Праздник состоится в воскресенье, 29 июля, а в четверг на водной станции ТОФ прошла генеральная репетиция.
Свои выступления отточили творческие номера и военные. В репетиции принял участие и новичок Тихоокеанского флота — БТР 82 А. Он вошел в состав ТОФ всего несколько месяцев назад и покажет себя на Дне ВМФ впервые. 10 БТРов десантируют корабли под огненное сопровождение корвета «Совершенный». Всего в
Отметим, в этом году день ВМФ отметят одновременно с новым праздником — днем Нептуна. Торжества начнутся 28 июля с самого утра.