День ВМФ и День Нептуна отметят во Владивостоке в воскресенье

Свои выступления отточили творческие номера и военные. В репетиции принял участие и новичок Тихоокеанского флота — БТР 82 А. Он вошел в состав ТОФ всего несколько месяцев назад и покажет себя на Дне ВМФ впервые. 10 БТРов десантируют корабли под огненное сопровождение корвета «Совершенный». Всего в военно-морском параде примет участие 40 кораблей, катеров и подводных лодок.