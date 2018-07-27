Крутой майор: приморский полицейский награжден за доблесть

Ранее Евгений Сёмин уже поощрялся правами Министра внутренних дел: награжден медалью «За доблесть в службе».

Находясь на отдыхе с семьёй, Евгений обратил внимание на компанию из пяти мужчин, находящихся в нетрезвом состоянии и разговаривающих на повышенных тонах. Один из мужчин достал нож и ударил им в плечо своего оппонента, прямо на глазах у прохожих, в том числе детей.

Сотрудник полиции незамедлительно подошел к мужчинам, предъявил удостоверение, представился и потребовал прекратить противоправные действия, после чего вооружённый злоумышленник набросился на него с ножом. Полицейский скрутил нападавшего и попросил прохожих вызвать полицию. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Всё это время Евгений в одиночку удерживал и хулигана, и всю пьяную компанию, не дав им покинуть место происшествия.

Евгений, находясь на отдыхе, был без оружия, но это не помешало ему проявить мужество и выполнить долг полицейского. Пострадавший, 38-летний мужчина был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки. Медики оказали ему неотложную помощь. А нападавший предстал перед судом и в настоящее время отбывает заключение в местах лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.