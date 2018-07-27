В День Военно-Морского флота хабаровчане увидят Нептуна и русалок

Также в этот день организуют гонки спортивных моторных лодок и скутеров на первенство Индустриального района. За победу будут бороться команды из Хабаровска, Владивостока и Большого Камня. Кроме того, военные продемонстрируют гостям приемы рукопашного боя, а позже горожан ждет театрализованная программа с участием Нептуна и русалок. Также всех бесплатно накормят макаронами по-флотски.