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03:12 (мск), источник: Губерния онлайн

В День Военно-Морского флота хабаровчане увидят Нептуна и русалок

Жителей Хабаровска приглашают отпраздновать День Военно-Морского флота. Торжества развернутся в районе базы отдыха «Дельфин» 28 июля.

Если позволит погода, то перед зрителями выступят парашютисты и парапланеристы.

Также в этот день организуют гонки спортивных моторных лодок и скутеров на первенство Индустриального района. За победу будут бороться команды из Хабаровска, Владивостока и Большого Камня. Кроме того, военные продемонстрируют гостям приемы рукопашного боя, а позже горожан ждет театрализованная программа с участием Нептуна и русалок. Также всех бесплатно накормят макаронами по-флотски.

Праздник начнется в 12:00. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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