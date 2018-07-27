В День Военно-Морского флота хабаровчане увидят Нептуна и русалок
Жителей Хабаровска приглашают отпраздновать День
Жителей Хабаровска приглашают отпраздновать День
Если позволит погода, то перед зрителями выступят парашютисты и парапланеристы.
Также в этот день организуют гонки спортивных моторных лодок и скутеров на первенство Индустриального района. За победу будут бороться команды из Хабаровска, Владивостока и Большого Камня. Кроме того, военные продемонстрируют гостям приемы рукопашного боя, а позже горожан ждет театрализованная программа с участием Нептуна и русалок. Также всех бесплатно накормят макаронами
Праздник начнется в 12:00. Вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на