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03:40 (мск), источник: РИА Новости

В Колумбии суд разрешил увольнять беременных при одном условии

МЕХИКО, 27 июл — РИА Новости. Резонансное решение принял Конституционный суд Колумбии, разрешив работодателю увольнять беременных сотрудниц, но не всех.

Как передает радио W, в целом суд подтвердил необходимость защиты прав беременных работниц, но только в том случае, если они уведомили работодателя об ожидающемся ребенке. В противном случае работодатель имеет право уволить сотрудницу в случае, если ее контракт в этот момент подходит к концу.

Суд счел излишним требовать от работодателей принятия на работу по окончании декрета, оплаты отпуска по беременности и родам и взносов на социальное страхование для работниц, которые были уволены без уведомления с их стороны о беременности.

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