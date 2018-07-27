В Колумбии суд разрешил увольнять беременных при одном условии

Как передает радио W, в целом суд подтвердил необходимость защиты прав беременных работниц, но только в том случае, если они уведомили работодателя об ожидающемся ребенке. В противном случае работодатель имеет право уволить сотрудницу в случае, если ее контракт в этот момент подходит к концу.