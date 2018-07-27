Старые телевизоры станут мебелью в Хабаровском крае

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае завершается цифровая революция. Наш регион одним из первых в стране начал переход в новую стадию развития телевидения. К новому году устаревший аналоговый сигнал будет отключён на большей части края. Как поступить, чтобы ваш телевизор вдруг не стал предметом мебели, корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» узнал у специалистов.

Впереди России всей.

Огромную телебашню связи на улице Тихоокеанской хабаровчане знают, как КРТПЦ — краевой радиотелепередающий центр. Именно с этой телебашни в 60-е годы прошлого века началась эра эфирного телевидения в Хабаровске. Сейчас здесь заканчивается цифровая революция. В огромном и очень шумном из-за постоянного охлаждения зале пока одновременно стоят множество передатчиков. На каждый телеканал свой собственный шкаф с оборудованием. Их называют аналоговыми. Здесь же уже работают намного более компактные цифровые передатчики. Через один компактный шкаф с множеством мигающих датчиков в эфир выдается сразу десять телеканалов. Это называется мультиплекс.

— Переход на цифру — это мировая тенденция, — объясняет главный инженер филиала «Дальневосточный региональный центр» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Сергеев. — Во-первых, это даёт экономию частотного ресурса. После отключения множества аналоговых каналов появится больше возможностей для развития сотовой связи, например. Второй момент — качество. Картинку цифра даёт более чёткую и яркую. Третий момент, цифровое телевидение позволит довести до потребителя дополнительные сервисы: телегиды, информация. Пока мы только начинаем развитие в этом направлении. Ну и, в-четвёртых, важно понимать, что если, например, в Хабаровске жители могут принимать 16 аналоговых телеканала, то в глубинке, в небольших сёлах — можно принять только один-два. Цифровое телевидение принесло туда уже 10 программ первого мультиплекса, а в ближайшее время и в отдалённых районах начнётся вещание ещё 10 каналов второго пакета.

Переход на цифровое телевидение в России начался с указа президента страны в 2009 году. Тогда же в Хабаровском крае одним из первых был запущен цифровой передатчик в посёлке Корфовский. Следом за ним такой же передатчик начал работать в краевом центре.

На следующий год хабаровские связисты первыми в России перевели «на цифру» телепрограммы местного производства (региональные программы ГТРК «Дальневосточная) и подали их на спутник.

Сейчас в Хабаровском крае работает 93 цифровых передатчика. Это значит, что качественный телевизионный сигнал уже могут принимать около 98 процентов населения нашего обширного региона.

Присмотреться к буквам.

Согласно федеральной программе аналоговый сигнал по всей стране начнут отключать скорее всего сразу же после Нового года. Это значит, что старые телевизоры в 2019 году просто погаснут.

— Чтобы ваш телевизор после выключения аналоговых передатчиков не превратился в предмет мебели, важно подготовиться уже сейчас, — отметил заместитель начальника цеха телерадиовещания Юрий Крутень. — Нужно посмотреть, есть ли в инструкции по эксплуатации или на корпусе отметка DVB-T2. Так называется формат цифрового сигнала. Если в аббревиатуре будет стоять просто DVB-T, работать он не будет.

Чтобы людям было проще понять, погаснет ли голубой экран в их доме после окончательного перехода на цифру, связисты сейчас маркируют аналоговые телеканалы маленькой буквой «А» рядом с названием программы.

— Присмотритесь к своему телевизору! Если он показывает только программы с отметкой «А», то после отключения аналогового сигнала, он работать не будет. Если приёмник сейчас дублирует телеканалы (например, Первый канал с буквой «А» и такой же без этой отметки), то с вашим телевизором всё в порядке. Он будет работать и после окончательного перехода на цифру, — добавил Андрей Сергеев. — Если человек не хочет расставаться со старым телеприёмником, то магазине можно купить специальную приставку. Но на ней обязательно должно быть указан формат DVB-T2. Важно обратить внимание и на антенну. Она должна быть рассчитана на приём сигнала в дециметровом диапазоне волн. Пока во многих населённых пунктах Хабаровского края остались устаревшие антенны метрового диапазона. Этот вопрос нужно решать с коммунальщиками. Можно просто купить дециметровую антенну в магазине и поставить её у себя в доме.

Цифра достанется не всем.

Сейчас цифра и аналог вещают в городах и сёлах Хабаровского края параллельно. Однако после остановки аналоговых передатчиков 158 населённых пунктов рискуют остаться без телесигнала. Это примерно 2% населения региона. В федеральную программу не попали, например, даже такие крупные посёлки, как Новый Ургал и Тырма в Верхнебуреинском районе.

— В такие места телесигнал будет доведён альтернативными способами: по кабелю, спутнику или с помощью IP- телевидения, — рассказал заместитель начальника управления развития инфраструктуры связи краевого Минсвязи Павел Микитас. — Жители должны подать соответствующие заявки либо индивидуально, либо коллективно. На территории края работают 4 спутниковых оператора: Триколор, МТС, НТВ+и Орион-Экспресс. С двумя последними готовится к подписанию соглашение о том, что 20 общедоступных телеканалов в населённых пунктах, куда не дошла «цифра», будут предоставляться бесплатно. А сам спутниковый приёмник жителям, кто останется и без аналогового, и без цифрового сигнала, можно будет приобрести по льготной цене — 3 990 рублей, хотя обычно он почти в 2 раза дороже. Главам администраций мы направили разъяснение, чтобы они собирали коллективные заявки на подключение.