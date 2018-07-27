Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как понять, что перед вами мейн-кун: 10 признаков
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Дочка Пугачевой и Галкина открыла в себе новый талант
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Федора Смолова лишили звания самого желанного футболиста России
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
МО Кореи - России: «Мы просим осознать всю серьезность ситуации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Лео Месси с женой повеселился на свадьбе игрока сборной Испании
Максима Фадеева приняли за ровесника 20-летнего сына
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
04:46 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска водителям разрешили проезжать по выделенной полосе

Такие меры были приняты для уменьшения заторов.

Источник: РИА "Новости"

Для уменьшения заторов в центре Красноярска водителям временно разрешили проезжать по выделенной полосе для автобусов. Сейчас на данном участке ведётся ремонт тепловых сетей, поэтому проезжая часть сильно ограничена.

Отметим, что водители автобусов сами предложили «УДИБ» на время открыть полосу для автомобилистов. Такая схема движения буде действовать до завершения ремонта. Затем движение на Ленина вернут к старой схеме.

Напомним, в начале этой недели красноярцы попали в пробку. В итоге многие опоздали на работу из-за массовых перекрытий дорог.

Все новости региона
Гражданская война: «белые» были правы? - эксперт
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
СМИ сообщили о госпитализации Иосифа Кобзона
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Католический журнал приравнял главу МВД Италии к сатане
Спорт
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:30 мск
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь