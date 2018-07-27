В центре Красноярска водителям разрешили проезжать по выделенной полосе

Источник: РИА "Новости"

Для уменьшения заторов в центре Красноярска водителям временно разрешили проезжать по выделенной полосе для автобусов. Сейчас на данном участке ведётся ремонт тепловых сетей, поэтому проезжая часть сильно ограничена.

Отметим, что водители автобусов сами предложили «УДИБ» на время открыть полосу для автомобилистов. Такая схема движения буде действовать до завершения ремонта. Затем движение на Ленина вернут к старой схеме.