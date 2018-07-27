Сильные ливневые дожди: Приморье накроет непогода
В край придёт тайфун «Джондари».
В край придёт тайфун «Джондари».
На Приморский край надвигается тайфун, которые сможет испортить все планы отдыхающих на неделю. И это очень мощная буря — «Джордани».
«Сперва “Джордани” приблизится к Японии, после, немного спадёт и продолжит свой путь на остров Хонсю через Приморский край», — рассказал руководитель Примгидромета, Борис Кубай.
Отметим, после продолжительно жарких июльских дней, в начале августа ожидается похолодание, в некоторых района края столбики термометра понизятся в 2 раза.