Сильные ливневые дожди: Приморье накроет непогода

На Приморский край надвигается тайфун, которые сможет испортить все планы отдыхающих на неделю. И это очень мощная буря — «Джордани».

«Сперва “Джордани” приблизится к Японии, после, немного спадёт и продолжит свой путь на остров Хонсю через Приморский край», — рассказал руководитель Примгидромета, Борис Кубай.