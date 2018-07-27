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04:48 (мск), источник: АиФ Владивосток

Сильные ливневые дожди: Приморье накроет непогода

В край придёт тайфун «Джондари».

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Источник: Аргументы и факты

На Приморский край надвигается тайфун, которые сможет испортить все планы отдыхающих на неделю. И это очень мощная буря — «Джордани».

«Сперва “Джордани” приблизится к Японии, после, немного спадёт и продолжит свой путь на остров Хонсю через Приморский край», — рассказал руководитель Примгидромета, Борис Кубай.

Предположительно, ливневые дожди на территорию края придут уже в воскресенье. Но, возможно, если тайфун сможет преодолеть Японский архипелаг и его энергетический запас для движения на север практически иссякнет, а помощи извне, для регенерации, скорее всего, его не будет, то он просто пройдёт мимо.

Отметим, после продолжительно жарких июльских дней, в начале августа ожидается похолодание, в некоторых района края столбики термометра понизятся в 2 раза.

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