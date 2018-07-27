Хабаровский СКА готовится подписать африканского «Доминатора»

ФК «СКА-Хабаровск» близок к подписанию контракта с 24-летним ивуарийским защитником Седриком Гогуа. Сейчас клуб оформляет ему рабочую визу, после чего игрок может быть внесен в заявку армейцев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Также он становился обладателем Кубка Сербии в составе «Партизана» и выступал за алматинский «Кайрат», где являлся одноклубником Андрея Аршавина.



Следует заметить, что ранее ивуарийский защитник на тренировочных сборах находился в расположении «СКА-Хабаровск», но до подписания контракта с «Доминатором» (такое прозвище имеет Гогуа) по разным причинам дело не доходило.



Кстати, в своё время за хабаровчан уже выступал игрок под фамилией Гогуа. Только звали его Гогита и он был грузин.

