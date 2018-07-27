Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 удивительных двуликих котов (фото)
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
55-летняя экс-жена Сталлоне показала новорожденную дочь
За что бьют в Турции российских туристов
Федора Смолова лишили звания самого желанного футболиста России
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Больной раком Юдашкин выглядит худее жены - поклонники
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Реформа ОСАГО: полис на три года и новые тарифы
МАЗ хлопнул дверью на ралли-рейде «Шёлковый путь»
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
04:56 (мск), источник: АиФ Владивосток

Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы

Около 85 новых лестниц появится во Владивостоке.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В скором времени на 85 улицах Владивостока появятся новые железобетонные лестницы.

Сейчас ремонтные работы ведут в районе остановках транспорта Верхнепортовой, 32, Аллилуева, 8 и по ул. Сабанеева.

Рабочие демонтируют старые марши и ступени, готовят основание под устройство щебёночного основания, монтируют ступени с укреплением откосов бетоном, бетонируют монолитные площадки, также устанавливают новые леерные ограждения", — сообщили в в управлении дорог и благоустройства администрации краевого центра.

Отметим, подрядные организации, выполняющие ремонт, работают по строгим правилам. Прежде всего, должны быть использованы качественные материалы, соблюдены строительные нормы, выполнено водоотведение и установлено леерное ограждение для удобства передвижения горожан. За качеством выполнения работ следит отдел технического надзора управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока.

Все новости региона
«Они съели мою девушку». Как легенды о морских чудовищах оказались правдой
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
СМИ сообщили о госпитализации Иосифа Кобзона
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Католический журнал приравнял главу МВД Италии к сатане
Спорт
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:30 мск
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь