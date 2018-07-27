Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы
Около 85 новых лестниц появится во Владивостоке.
Около 85 новых лестниц появится во Владивостоке.
В скором времени на 85 улицах Владивостока появятся новые железобетонные лестницы.
Сейчас ремонтные работы ведут в районе остановках транспорта Верхнепортовой, 32, Аллилуева, 8 и по ул. Сабанеева.
Рабочие демонтируют старые марши и ступени, готовят основание под устройство щебёночного основания, монтируют ступени с укреплением откосов бетоном, бетонируют монолитные площадки, также устанавливают новые леерные ограждения", — сообщили в в управлении дорог и благоустройства администрации краевого центра.
Отметим, подрядные организации, выполняющие ремонт, работают по строгим правилам. Прежде всего, должны быть использованы качественные материалы, соблюдены строительные нормы, выполнено водоотведение и установлено леерное ограждение для удобства передвижения горожан. За качеством выполнения работ следит отдел технического надзора управления дорог и благоустройства администрации города Владивостока.