Сказали? Сделаем: в областном центре Приморья ремонтируют плохие лестницы

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В скором времени на 85 улицах Владивостока появятся новые железобетонные лестницы.

Сейчас ремонтные работы ведут в районе остановках транспорта Верхнепортовой, 32, Аллилуева, 8 и по ул. Сабанеева.

Рабочие демонтируют старые марши и ступени, готовят основание под устройство щебёночного основания, монтируют ступени с укреплением откосов бетоном, бетонируют монолитные площадки, также устанавливают новые леерные ограждения", — сообщили в в управлении дорог и благоустройства администрации краевого центра.