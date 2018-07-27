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04:59 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мэрия Красноярска запретит курить кальяны в городе

Чиновники предложили жителям избавляться от этой вредной привычки.

Источник: Reuters

В Красноярске планируют запретить курить кальяны в городе. Об этом вице-мэр Владислав Логинов сообщил в ходе брифинга со СМИ.

Чиновник призвал горожан обходиться в своей жизни без кальяна и подавать лучший пример. Напомним, что одно из излюбленных мест отдыха у кальянщиков — это участок центральной набережной в районе Речного вокзала, где по вечерам они собирались на своих автомобилях. Чтобы искоренить вредную привычку, мэрия решила заняться ограничением кальянной зоны.

Логинов отметил, что самая главная задача — исключить потребителей этой услуги. «Если некому будет ей пользо­ваться, и кальянщики уйдут сами по себе», — сказал вице-мэр.

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