Мэрия Красноярска запретит курить кальяны в городе
Чиновники предложили жителям избавляться от этой вредной привычки.
Чиновники предложили жителям избавляться от этой вредной привычки.
В Красноярске планируют запретить курить кальяны в городе. Об этом
Чиновник призвал горожан обходиться в своей жизни без кальяна и подавать лучший пример. Напомним, что одно из излюбленных мест отдыха у кальянщиков — это участок центральной набережной в районе Речного вокзала, где по вечерам они собирались на своих автомобилях. Чтобы искоренить вредную привычку, мэрия решила заняться ограничением кальянной зоны.
Логинов отметил, что самая главная задача — исключить потребителей этой услуги. «Если некому будет ей пользоваться, и кальянщики уйдут сами по себе», — сказал