Мэрия Красноярска запретит курить кальяны в городе

В Красноярске планируют запретить курить кальяны в городе. Об этом вице-мэр Владислав Логинов сообщил в ходе брифинга со СМИ.

Чиновник призвал горожан обходиться в своей жизни без кальяна и подавать лучший пример. Напомним, что одно из излюбленных мест отдыха у кальянщиков — это участок центральной набережной в районе Речного вокзала, где по вечерам они собирались на своих автомобилях. Чтобы искоренить вредную привычку, мэрия решила заняться ограничением кальянной зоны.