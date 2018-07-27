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05:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярск приехал главный режиссёр церемонии открытия Универсиады-2019 Илья Авербух

Режиссёр главных церемоний Зимней Универсиады-2019 Илья Авербух побывал на «Платинум-Арене Красноярск». Именно там будет проходить открытие и закрытие Студенческих игр.

Источник: Вести - Красноярск

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум-Арена Красноярск» станет местом, где пройдут церемонии открытия и закрытия Зимней Универсиады-2019. С рабочим визитом сюда приехал главный режиссёр этих мероприятий — известный фигурист Илья Авербух. Сценарий мероприятия уже согласован, но пока что все подробности держатся в секрете.

«Конечно, она будет рассказывать о Енисейской Сибири. Но очень важно понимать, что это молодёжное событие, и я ищу способ рассказать о замечательном Красноярском крае», — сказал режиссёр церемоний открытия и закрытия Зимней универсиады-2019 Илья Авербух.

В представлении будет задействовано около 1000 человек, в том числе и творческие коллективы Красноярского края. Церемония открытия начнётся ровно в 20 часов 19 минут 2 марта 2019 года и продлится около трёх часов. А закончится торжественным зажжением чаши огня. Также режиссёру показали форму факелоносцев и новый факел Зимней Универсиады-2019.


«Он даже больше доработан, чем сочинский факел, его удобно нести, он легче, он очень цельный, это очень важно. В нём есть символика — 19 снежинок, и это тоже очень здорово», — отметил Авербух.

Продажа билетов на церемонии открытия и закрытия Универсиады стартует уже этой осенью. А чтобы каждый желающий смог насладиться шоу, церемония открытия Студенческих игр будет проведена не только 2-го, но и 3-го марта повторно.

Александр ЧЕРКАШИН.

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