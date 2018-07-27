Названо, сколько еще будут ремонтировать Некрасовский путепровод
Спецслужбы отремонтировали уже около 24 тысяч квадратных метров проблемных участков на 54 улицах приморской столицы, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Спецслужбы отремонтировали уже около 24 тысяч квадратных метров проблемных участков на 54 улицах приморской столицы, сообщили DEITA. RU в городской администрации.
Прошлой ночью дорожники закрыли еще несколько карт на одной из основных магистралей Владивостока. Им осталось заасфальтировать небольшой участок на полосах по направлению из города. Остальные уже привели в порядок: в общей сложности это более 7 тысяч квадратных метров на разных участках путепровода, где уложена почти тысяча тонн асфальтобетона. Завершить работы на Некрасовском путепроводе планируется в ближайшие дни, насколько позволит погода.
Также сейчас идут работы по восстановлению дорожного полотна на проблемных участках на улице Толстого. На днях бригады муниципального предприятия провели ямочный ремонт в районе разворотного кольца при въезде на Золотой мост на острове Русский. Новый асфальт уложен в карты площадью 220 квадратных метров.
Дорожники восстановили более 400 «квадратов» дороги на кольце Красного Знамени, заасфальтировали пешеходные дорожки на улице Липовой, 2, отремонтировали тротуары по адресам Никифорова 57 и Ивановская, 7.
Михаил Грач.