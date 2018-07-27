Названо, сколько еще будут ремонтировать Некрасовский путепровод

Прошлой ночью дорожники закрыли еще несколько карт на одной из основных магистралей Владивостока. Им осталось заасфальтировать небольшой участок на полосах по направлению из города. Остальные уже привели в порядок: в общей сложности это более 7 тысяч квадратных метров на разных участках путепровода, где уложена почти тысяча тонн асфальтобетона. Завершить работы на Некрасовском путепроводе планируется в ближайшие дни, насколько позволит погода.