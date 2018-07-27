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05:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске достроили храм в память о погибших сотрудниках ФСБ

Его освятит Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Сегодня, 27 июля, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятит храм преподобного Илии Муромского Печерского, построенный в парке «Гвардейский» в Советском районе.

Святыню решили возвести в 2013 году в память о сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Строительство храма началось в 2015 году.

«Место для строительства часовни выбрано не случайно: летом 1942 года в Красноярске была сформирована 78-я добровольческая стрелковая бригада, боевая подготовка которой проходила в парке Гвардейский. В июле 2016 были освящены купола строящегося храма. Чин освящения возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон», — рассказали в Красноярской епархии.

Отмечается, что с начала 90-х годов жители микрорайоне Зеленая Роща просили возвести храм именно в Гвардейском парке.

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