В Красноярске достроили храм в память о погибших сотрудниках ФСБ

Сегодня, 27 июля, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятит храм преподобного Илии Муромского Печерского, построенный в парке «Гвардейский» в Советском районе.

Святыню решили возвести в 2013 году в память о сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Строительство храма началось в 2015 году.

«Место для строительства часовни выбрано не случайно: летом 1942 года в Красноярске была сформирована 78-я добровольческая стрелковая бригада, боевая подготовка которой проходила в парке Гвардейский. В июле 2016 были освящены купола строящегося храма. Чин освящения возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон», — рассказали в Красноярской епархии.