До конца июля в Красноярске будет дождливо
По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в Красноярске ожидается дождь, температура воздуха составит 18−20 градусов, в темное время суток — около 12-ти градусов, ветер западный — 5−10м/с.
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По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в Красноярске ожидается дождь, температура воздуха составит 18−20 градусов, в темное время суток — около 12-ти градусов, ветер западный — 5−10м/с.
Такая погода простоит в нашем городе до конца июля. В первые дни августа будет