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05:16 (мск), источник: НИА Красноярск

До конца июля в Красноярске будет дождливо

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в Красноярске ожидается дождь, температура воздуха составит 18−20 градусов, в темное время суток — около 12-ти градусов, ветер западный — 5−10м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 70% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: НИА Красноярск

Такая погода простоит в нашем городе до конца июля. В первые дни августа будет по-прежнему пасмурно, но ночи станут более прохладными.

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