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05:21 (мск), источник: НИА Красноярск

Да будет свет: Красноярская ТЭЦ-2 преображается к Универсиаде

Дымовая труба Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании высотой 180 метров теперь светится по ночам. Её хорошо видно с Коммунального моста, разделяющего два берега краевого центра, и из других оживлённых мест города. Станция становится краше к XXIX Всемирным студенческим играм.

Источник: НИА Красноярск

Вторая теплоэлектроцентраль — одна из визитных карточек Свердловского района Красноярска. Энергетики стремятся, чтобы она выглядела красиво и эстетично в любое время года. На площадке перед станцией много зелёных насаждений и цветов. В начале этого лета здесь распустились 3 000 тюльпанов, на двух клумбах в фирменном стиле СГК.

В преддверии Универсиады-2019 ТЭЦ-2 начала световое оформление зданий и сооружений. Первой с наступлением темноты засветилась дымовая труба высотой 180 метров, построенная в 80-м году. Режим «включено» запускается автоматически, с помощью специальных датчиков — когда сгущаются сумерки. Сейчас, летом, — примерно в 23.00. Зимой это будет происходить гораздо раньше: около 17.00. Среди горожан уже есть желающие сфотографироваться на фоне необычной композиции.

«То, что техническое сооружение на нашей станции превратилось в настоящий артобъект и в тёмное время суток теперь заметно издалека, радует и вызывает гордость. Особенно приятно, что станция преображается накануне грандиозного спортивного события. Мы вносим вклад в то, чтобы наш город, куда съедутся гости со всего мира, стал красивее и праздничнее», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

В дальнейших планах энергетиков — архитектурная подсветка здания главного корпуса и ещё одной трубы станции.

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