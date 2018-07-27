Да будет свет: Красноярская ТЭЦ-2 преображается к Универсиаде

Источник: НИА Красноярск

Вторая теплоэлектроцентраль — одна из визитных карточек Свердловского района Красноярска. Энергетики стремятся, чтобы она выглядела красиво и эстетично в любое время года. На площадке перед станцией много зелёных насаждений и цветов. В начале этого лета здесь распустились 3 000 тюльпанов, на двух клумбах в фирменном стиле СГК.

В преддверии Универсиады-2019 ТЭЦ-2 начала световое оформление зданий и сооружений. Первой с наступлением темноты засветилась дымовая труба высотой 180 метров, построенная в 80-м году. Режим «включено» запускается автоматически, с помощью специальных датчиков — когда сгущаются сумерки. Сейчас, летом, — примерно в 23.00. Зимой это будет происходить гораздо раньше: около 17.00. Среди горожан уже есть желающие сфотографироваться на фоне необычной композиции.

«То, что техническое сооружение на нашей станции превратилось в настоящий артобъект и в тёмное время суток теперь заметно издалека, радует и вызывает гордость. Особенно приятно, что станция преображается накануне грандиозного спортивного события. Мы вносим вклад в то, чтобы наш город, куда съедутся гости со всего мира, стал красивее и праздничнее», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.