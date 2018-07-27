Сегодня в небе над Красноярском взойдет «кровавая» Луна
В ночь с пятницы на субботу над Красноярском взойдет
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В ночь с пятницы на субботу над Красноярском взойдет
Астрономы сообщают: предстоящее лунное затмение станет самым продолжительным и зрелищным в XXI веке. Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние.
«27 июля 2018 года Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику
В Красноярске затмение начнется в 23:15, но наблюдать его лучше всего после полуночи, когда Луна «окрасится» в алый цвет. Затмение продлится почти 4 часа: полная фаза Луны наступит в 3:30 утра.