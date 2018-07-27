Сегодня в небе над Красноярском взойдет «кровавая» Луна

Источник: НИА Красноярск

Астрономы сообщают: предстоящее лунное затмение станет самым продолжительным и зрелищным в XXI веке. Марс приблизится к Земле на максимально близкое расстояние.

«27 июля 2018 года Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр. Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав нашему спутнику красновато-бурый оттенок», — сообщают на сайте Московского планетария.