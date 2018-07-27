В хоккейную команду «Байкал-Энергии» пришли три новых игрока

В команду «Байкал-Энергии» пришли три новых игрока, сообщает 26 июля 2018 года пресс-служба хоккейного клуба. Контракты подписаны с нападающим Евгением Волгужевым, полузащитниками Антоном Филимоновым и Александром Баздырёвым.

Первые два игрока оказались в иркутской команде после того, как жёсткий удар финансового кризиса коснулся ульяновской «Волги», где хоккеистам раздали на руки трудовые книжки. Антон и Евгений — воспитанники ульяновской хоккейной школы. Причём Антон — хоккеист потомственный, его отец Дмитрий Филимонов в течение многих лет выступал в составе «Волги», а в последние годы трудился тренером.