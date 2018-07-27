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05:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

В хоккейную команду «Байкал-Энергии» пришли три новых игрока

В команду «Байкал-Энергии» пришли три новых игрока, сообщает 26 июля 2018 года пресс-служба хоккейного клуба.

В команду «Байкал-Энергии» пришли три новых игрока, сообщает 26 июля 2018 года пресс-служба хоккейного клуба. Контракты подписаны с нападающим Евгением Волгужевым, полузащитниками Антоном Филимоновым и Александром Баздырёвым.

Первые два игрока оказались в иркутской команде после того, как жёсткий удар финансового кризиса коснулся ульяновской «Волги», где хоккеистам раздали на руки трудовые книжки. Антон и Евгений — воспитанники ульяновской хоккейной школы. Причём Антон — хоккеист потомственный, его отец Дмитрий Филимонов в течение многих лет выступал в составе «Волги», а в последние годы трудился тренером.

Александр приходится сыном защитнику «Сибсканы» образца-2002/03 Владимиру Баздыреву и внуком тренеру Сергею Лихачёву. Так что говорить о преемственности поколений в иркутском хоккее можно с полным правом, подчеркивает пресс-служба.

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