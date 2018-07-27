В селе Мойган Заларинского района началось строительство дома культуры

Строительство дома культуры со зрительным залом на 80 мест началось в июне. Уже пройден нулевой цикл: выполнена фундаментная монолитная железобетонная плита, монтируется основной каркас одноэтажного здания. Общая площадь ДК составит 286 кв. м. Администрацией Мойганского муниципального образования была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости. В установленные сроки было получено разрешение на строительство и проведены работы по устройству котлована. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

«В Мойганском муниципальном образовании, для которого предназначен новый дом культуры, проживает 1200 человек, почти половина из них — в селе Мойган. Сегодня все творческие коллективы и библиотека работают в приспособленном здании конторы бывшего колхоза. Массовые праздники и публичные слушания проходят, но в очень сложных условиях. Помещения, где размещены сейчас клубные формирования, в том числе и детские, не соответствуют нормативным требованиям», — рассказала Ольга Стасюлевич.

Новое здание возводится на месте старого дома культуры, демонтаж которого был предусмотрен проектом. В новом ДК будут располагаться помещения для костюмерной, кабинеты хореографии и занятий музыкального кружка, а также пандусы и санузлы для маломобильной группы населения. В соответствии с проектом дом культуры будет оснащен новой мебелью, оргтехникой и музыкальным оборудованием.