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05:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

В селе Мойган Заларинского района началось строительство дома культуры

В селе Мойган Заларинского района началось строительство нового дома культуры по программе Иркутской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Общая стоимость работ составляет 25,7 млн рублей. Это средства областного и местного бюджетов. Об этом по итогам рабочей поездки в Мойган сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, сообщает 27 июля 2018 года пресс-служба регионального правительства.

Строительство дома культуры со зрительным залом на 80 мест началось в июне. Уже пройден нулевой цикл: выполнена фундаментная монолитная железобетонная плита, монтируется основной каркас одноэтажного здания. Общая площадь ДК составит 286 кв. м. Администрацией Мойганского муниципального образования была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу на достоверность определения сметной стоимости. В установленные сроки было получено разрешение на строительство и проведены работы по устройству котлована. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на декабрь 2018 года.

«В Мойганском муниципальном образовании, для которого предназначен новый дом культуры, проживает 1200 человек, почти половина из них — в селе Мойган. Сегодня все творческие коллективы и библиотека работают в приспособленном здании конторы бывшего колхоза. Массовые праздники и публичные слушания проходят, но в очень сложных условиях. Помещения, где размещены сейчас клубные формирования, в том числе и детские, не соответствуют нормативным требованиям», — рассказала Ольга Стасюлевич.

Новое здание возводится на месте старого дома культуры, демонтаж которого был предусмотрен проектом. В новом ДК будут располагаться помещения для костюмерной, кабинеты хореографии и занятий музыкального кружка, а также пандусы и санузлы для маломобильной группы населения. В соответствии с проектом дом культуры будет оснащен новой мебелью, оргтехникой и музыкальным оборудованием.

«В конце июня 2018 года мы торжественно открыли дом культуры в поселке Залари, продолжается строительство объектов в Аларском, Усольском, Куйтунском, Катангском и Шелеховском районах. В этом году начинается возведение еще четырех новых домов культуры в селах Майск Осинского района, Тараса Боханского района, Преображенка Катангского района, поселке Усть-Куда Иркутского района. В городе Саянске будет осуществляться строительство Детской школы искусств на 650 мест, а в поселке Усть-Уда — библиотеки им. В. Г. Распутина. Для Иркутской области, где долгие не появлялось новых муниципальных домов культуры, это рекордные объёмы», — отметила Ольга Стасюлевич.

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