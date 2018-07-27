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06:04 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт поручил приготовить Хабаровский край к паводкам

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 26 июля на оперативном совещании поручил руководителям оперативных служб и профильным ведомствам подготовиться к паводкам. По словам главы края, следует быть готовым ко всему, в том числе и худшему, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Участники совещания по паводковой ситуации подняли вопрос о росте уровня воды в реке Амур. Ежегодно вода поднимается на 30−40 сантиметров из-за дождей. На сегодняшний день в регионе в посёлках Тырма, Чегмодан и Ургал в Верхнебуреинском районе подтоплены десятки жилых домов и прилегающих территорий. Пострадавшие от половодья тут же были эвакуированы. Как только вода начала уходить, люди начали возвращаться домой.

Серьёзная ситуация сложилась и в районе имени Лазо, где был размыт деревянный мост и затоплены земли сельскохозяйственного предприятия «Даниловка».

Руководитель дальневосточного управления Гидрометцентра Вячеслав Паршин рассказал, что паводок достигнет своего пика к 3—4 августа, когда уровень воды в Амуре, по предварительным подсчётам, поднимется на пять метров. В этом случае жителям Левобережья рекомендуется как можно раньше убрать урожай и вывезти его из опасной зоны.

Вячеслав Шпорт добавил, что власти пока не ожидают повторения событий 2013 года. Однако у всех профильных служб есть опыт работы во время и после масштабных наводнений, благодаря чему можно будет сделать гораздо больше для защиты населения и территорий.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в Амурской области 20 июля сразу в трёх районах был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с подъёмом уровня воды в реках. Вода начала подходить к домам и важным объектам в Ивановском, Мазановском и Магдагачинском районах.

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