«Не хотим плодить нищету»: ДФО в числе лидеров в России по числу абортов
Бедность и отсутствие перспектив все чаще становятся причиной для прерывания беременности.
Бедность и отсутствие перспектив все чаще становятся причиной для прерывания беременности.
Дальний Восток занимает лидирующие позиции по количеству абортов на 1000 женщин детородного возраста. Минздрав России обнародовал данные о числе прерываний беременностей в регионах РФ в 2017 году. Прослеживается мрачная параллель: чем хуже живет население — тем больше малышей обречены не появиться на свет. В лидерах по ДФО — ЕАО и Колыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Второе место в РФ и первое на Дальнем Востоке в мрачном списке численности нерожденных детей занимает Еврейская АО. Там на 1000 женщин детородного возраста в 2017 году пришлось 39,6 абортов.
«ЕАО, ранее являвшаяся частью Хабаровского края и получившая самостоятельность в начале 90-х годов прошлого века, как самостоятельный субъект оказалась несостоятельной. Регион давно перестал отвечать даже собственному названию: титульного населения, евреев, здесь осталось менее 1%. Жители региона, в большинстве своем бедствуют. Нужно уже перестать мучить население и либо вернуть ЕАО в лоно прародителя, Хабаровского края, либо присоединить к соседней Амурской области», — считает эксперт.
ЕАО стремительно теряет население. Только за 10 месяцев 2017 года отрицательное миграционное сальдо составило 1449 человек. Для региона, где всего
Накануне «Прямой линии» президента в июне 2018 года жители Магаданской области массово подписывали письмо в адрес главы государства. Письмо начиналось со слов: «Так дальше жить невозможно!»:
«Просим вас обратить на нас внимание, потому, что дальше так жить невозможно! Почему Север приравняли к материку? Мы тут не живем, а выживаем! Цены на продукты питания в
На третьем месте в ДФО и пятом по РФ по количеству прерванных беременностей в 2017 году Якутия: 34 аборта на 1000 женщин.
У Якутии колоссальный госдолг, самый большой на Дальнем Востоке — 55,2 млрд рублей. Жители республики жалуются в редакцию ИА REGNUM, что ситуация с аварийным жильем даже в столичном Якутске только нарастает и никак не решается: жильцы верхних этажей проваливаются к соседям через дыры в гнилых потолках. На ликвидацию аварийного жилья только в Якутске нужно не менее 80 млрд рублей. Якутяне жалуются на оторванность от России, на недоступные цены на авиабилеты до Москвы: по данным на 25 июля 2018 года стоимость перелета в одну сторону составила 61 — 67 тыс. рублей. Между тем, регион — один из самых холодных в мире, его жителям жизненно необходимо солнце и выезды к теплому морю не менее раза в год.
За 4 месяца 2018 года миграционные потери Якутии составили 1290 человек. Умерших оказалось на 1663 больше, чем родившихся.
На четвертом месте в дальневосточном списке и на седьмом в российском по количеству абортов в 2017 году оказалась Сахалинская область: 33,3 на 1000 женщин детородного возраста.
Сахалин — регион небедный. Госдолга нет. И вроде все строится — и жилье, и больницы. И если верить отчетам, которые регулярно публикует правительство области, все здесь идет, в целом, неплохо: и зарплаты растут, и здравоохранение налаживается…
Только вот в начале 2017 года Сахалинстат опубликовал данные, согласно которым социальная пропасть в островном регионе растет: 47% всех денежных доходов населения сосредоточены в руках 20% населения. Остальные островитяне живут бедно.
В 2017 году региональные власти вынуждены были пойти на крайние меры: 17 тыс. семей с малолетними детьми стали получать бесплатные продуктовые наборы — потому, что им нечем кормить детей. Правда, выдают эти наборы 1 раз в 3 месяца. В набор входят консервы, крупы, чай, растительное масло.
Сахалин демонстрирует серьезные экологические проблемы — в своем докладе за 2017 год «О
Как ни парадоксально, но Росстат в 2017 году отнес нефте‑ и газоносную, богатую рыбой и прочими морскими биоресурсами Сахалинскую область к числу регионов РФ с самым бедным населением.
Хуже всего в России ситуация в прерванными беременностями в России складывается в самом бедном регионе страны — Туве: 44,4 аборта на 1000 женщин детородного возраста.
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на громко декларируемое федеральными властями «усиленное развитие» Дальнего Востока, макрорегион стремительно теряет население. Потери по всем «фронтам»: в ДФО не рожают, из ДФО уезжают, в ДФО умирают.
За первые четыре месяца 2018 года отрицательное миграционное сальдо ДФО составило 20 тыс. человек. Это почти на 4 тыс. человек больше, чем за весь 2017 год — 17,4 тыс.
На втором месте Якутия — мёртвых на 1663 больше, чем родившихся, на третьем Хабаровский край — превышение составило 934 человека. Ни один из дальневосточных регионов с начала 2018 года не показал «победы жизни над смертью».
Дальневосточники бегут из родного региона и это бегство уже вполне можно назвать «эвакуацией». Люди больше не готовы мириться с отсутствием работы, с низкими зарплатами при заоблачных ценах на все, с плохой экологией, отвратительной медициной, отсутствием школ и невозможностью поехать в отпуск