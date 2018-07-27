«Не хотим плодить нищету»: ДФО в числе лидеров в России по числу абортов

Дальний Восток занимает лидирующие позиции по количеству абортов на 1000 женщин детородного возраста. Минздрав России обнародовал данные о числе прерываний беременностей в регионах РФ в 2017 году. Прослеживается мрачная параллель: чем хуже живет население — тем больше малышей обречены не появиться на свет. В лидерах по ДФО — ЕАО и Колыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Второе место в РФ и первое на Дальнем Востоке в мрачном списке численности нерожденных детей занимает Еврейская АО. Там на 1000 женщин детородного возраста в 2017 году пришлось 39,6 абортов.

ЕАО — один из беднейших регионов России. Четверть населения там официально живет за чертой бедности. Жители региона жалуются на отсутствие работы, безобразную коммунальную систему, на то, что старенькая биробиджанская ТЭЦ минувшей зимой много раз выходила из строя, оставляя тысячи людей в мороз без тепла, на то, что рабочие места достаются мигрантам из ближнего и дальнего зарубежья, на то, что власти плевать на местных. Эксперт ИА REGNUM, член совета при губернаторе Хабаровского края по общественно-политическим и социально-экономическим вопросам, доцент Хабаровского государственного университета экономики и права и житель ЕАО Олег Белозеров убежден, что ЕАО необходимо упразднить по экономическим причинам:

«ЕАО, ранее являвшаяся частью Хабаровского края и получившая самостоятельность в начале 90-х годов прошлого века, как самостоятельный субъект оказалась несостоятельной. Регион давно перестал отвечать даже собственному названию: титульного населения, евреев, здесь осталось менее 1%. Жители региона, в большинстве своем бедствуют. Нужно уже перестать мучить население и либо вернуть ЕАО в лоно прародителя, Хабаровского края, либо присоединить к соседней Амурской области», — считает эксперт.

ЕАО стремительно теряет население. Только за 10 месяцев 2017 года отрицательное миграционное сальдо составило 1449 человек. Для региона, где всего людей-то осталось 162 014 человек, это очень много. В 2018 году ситуация только ухудшилась: чистый миграционный убыток за первые 4 месяца составил 458 человек. Смертность в ЕАО также превышает рождаемость: за 4 месяца мёртвых оказалось на 175 больше, чем родившихся. Что не удивительно, учитывая количество абортов.

На втором месте в ДФО и четвертом по России по количеству абортов в 2017 году заняла Колыма: 36,4 на 1000 женщин детородного возраста.

Накануне «Прямой линии» президента в июне 2018 года жители Магаданской области массово подписывали письмо в адрес главы государства. Письмо начиналось со слов: «Так дальше жить невозможно!»:

«Просим вас обратить на нас внимание, потому, что дальше так жить невозможно! Почему Север приравняли к материку? Мы тут не живем, а выживаем! Цены на продукты питания в три-четыре раза выше, чем в центральных регионах страны. Электроэнергия дорогая, коммуналка заоблачная, зарплаты небольшие. Работы нет. Привозят вахтовым методом рабочих из Узбекистана, Китая, а местные без работы сидят! Потому, что местным надо платить северные надбавки, а с приезжими такой проблемы нет. Рыба, икра, авиаперевозки — все монополизировано, местным недоступно, малый бизнес загибается! Все больше растет безработица, у людей просто не остается выбора. Здравоохранение на низшем уровне. Все говорят о привлечении людей на Дальний Восток. Но почему нельзя сделать так, чтобы они отсюда не уезжали? Наша область богата рыбой, золотом, а мы живем как нищие в разваливающихся домах! Почему люди, обеспечивающие бесперебойные поставки золота, рыба, живут как бомжи?!», — написали колымчане в своем обращении к президенту.

Глава государства обратил внимание на проблемы Колымы: экс-губернатор региона Владимир Печеный отправлен в отставку. Его сменил Сергей Носов — экс-мэр Нижнего Тагила. Едва вникнув в дела, Носов заявил, ситуация в Магаданской области — «лихие — 90-е в худшем варианте». Сумеет ли он изменить положение колымчан к лучшему — увидим.

На третьем месте в ДФО и пятом по РФ по количеству прерванных беременностей в 2017 году Якутия: 34 аборта на 1000 женщин.

У Якутии колоссальный госдолг, самый большой на Дальнем Востоке — 55,2 млрд рублей. Жители республики жалуются в редакцию ИА REGNUM, что ситуация с аварийным жильем даже в столичном Якутске только нарастает и никак не решается: жильцы верхних этажей проваливаются к соседям через дыры в гнилых потолках. На ликвидацию аварийного жилья только в Якутске нужно не менее 80 млрд рублей. Якутяне жалуются на оторванность от России, на недоступные цены на авиабилеты до Москвы: по данным на 25 июля 2018 года стоимость перелета в одну сторону составила 61 — 67 тыс. рублей. Между тем, регион — один из самых холодных в мире, его жителям жизненно необходимо солнце и выезды к теплому морю не менее раза в год.

В Якутии дефицит школ, а те, что есть, не отвечают элементарным требованиям. Учителя вынуждены учить детей в три смены. В ТОСЭР Кангалассы школьники пошли учиться в магазин, потому, что их школа пришла в полную негодность. В 2016 году власти заявляли о необходимости построить 231 новую школу. Но, по данным Роспотребнадзора, с 2015 года ни в Якутии, ни в целом в ДФО, не была введена в эксплуатацию ни одна новая школа.

За 4 месяца 2018 года миграционные потери Якутии составили 1290 человек. Умерших оказалось на 1663 больше, чем родившихся.

На четвертом месте в дальневосточном списке и на седьмом в российском по количеству абортов в 2017 году оказалась Сахалинская область: 33,3 на 1000 женщин детородного возраста.

Сахалин — регион небедный. Госдолга нет. И вроде все строится — и жилье, и больницы. И если верить отчетам, которые регулярно публикует правительство области, все здесь идет, в целом, неплохо: и зарплаты растут, и здравоохранение налаживается…

Только вот в начале 2017 года Сахалинстат опубликовал данные, согласно которым социальная пропасть в островном регионе растет: 47% всех денежных доходов населения сосредоточены в руках 20% населения. Остальные островитяне живут бедно.

В 2017 году региональные власти вынуждены были пойти на крайние меры: 17 тыс. семей с малолетними детьми стали получать бесплатные продуктовые наборы — потому, что им нечем кормить детей. Правда, выдают эти наборы 1 раз в 3 месяца. В набор входят консервы, крупы, чай, растительное масло.

Продемонстрировавшая советские темпы демографического роста в 2017 году (частично за счет мигрантов из Центральной Азии), Сахалинская область в первой половине 2018 года опять показала потери: минус 467 человек за первые четыре месяца. Всего на Сахалине и Курилах проживает 490 181 человек. Таким образом, решение об «эвакуации» из родного региона сегодня принимает более, чем каждый тысячный житель островного региона.

Сахалин демонстрирует серьезные экологические проблемы — в своем докладе за 2017 год «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ» Роспотребнадзор сообщил, что в атмосферном воздухе региона зафиксировано самое большое превышение бензапирена по России. Бензапирен — химический канцероген, он способен вызывать онкологические заболевания даже в очень малых концентрациях. Эксперты ведомства также отметили низкое качество питьевой воды в островном регионе, что связано с ветхой системой водоснабжения.

Как ни парадоксально, но Росстат в 2017 году отнес нефте‑ и газоносную, богатую рыбой и прочими морскими биоресурсами Сахалинскую область к числу регионов РФ с самым бедным населением.

Хуже всего в России ситуация в прерванными беременностями в России складывается в самом бедном регионе страны — Туве: 44,4 аборта на 1000 женщин детородного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на громко декларируемое федеральными властями «усиленное развитие» Дальнего Востока, макрорегион стремительно теряет население. Потери по всем «фронтам»: в ДФО не рожают, из ДФО уезжают, в ДФО умирают.

За первые четыре месяца 2018 года отрицательное миграционное сальдо ДФО составило 20 тыс. человек. Это почти на 4 тыс. человек больше, чем за весь 2017 год — 17,4 тыс.

Смертность на Дальнем Востоке по-прежнему превышает рождаемость. Мрачное лидерство за первые 4 месяца 2018 года продемонстрировало Приморье: здесь умерло на 2583 человека больше, чем родилось.

На втором месте Якутия — мёртвых на 1663 больше, чем родившихся, на третьем Хабаровский край — превышение составило 934 человека. Ни один из дальневосточных регионов с начала 2018 года не показал «победы жизни над смертью».