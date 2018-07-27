До августа в Новосибирске будут идти дожди
Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют пасмурную погоду в Новосибирске: до конца недели ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит 21−24 градуса, ночью — около 13-ти.
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Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют пасмурную погоду в Новосибирске: до конца недели ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит 21−24 градуса, ночью — около 13-ти.
В понедельник, 30 июля, осадки маловероятны, но похолодает до 18-ти градусов. В первые дни августа вновь ожидаются дожди.