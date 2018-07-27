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08:34 (мск), источник: dostup1.ru

Над Челябинском повисла кровавая луна

Лунное затмение началось 27 июля и длилось рекордно долго — 103 минуты.

Вечером 26 июля жители Челябинска могли наблюдать в небе необычное явление — кровавую луну, изменившую цвет по причине самого продолжительного в XXI веке полного затмения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фотографиями явления южноуральцы поделились в соцсетях. Лунное затмение началось 27 июля и длилось рекордно долго — 103 минуты, а общая продолжительность теневого затмения составляла около четырех часов (с 21.24 до 01.20 мск). Во время полной фазы Луна полностью входит в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

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Астрологи предупреждают: в этот период необходимо контролировать свои эмоции и стараться не вступать в конфликты. Важно сохранять позитивный настрой. Добавим, что жители Челябинска могли увидеть полное лунное затмение в телескоп.

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