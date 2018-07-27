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08:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Массовые проверки такси прошли в Челябинске

Специальный рейд по проверке такси устроили в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

Он прошел накануне, 26 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такие меры вызваны участившимися случаями ДТП с участием такси. Так, с начала года в области зарегистрировано 24 таких аварии (из них 17 -в Челябинске): два человека погибли, еще 32 получили травмы.

Только в течение двух часов за время рейда сотрудники ГИБДД выявили в центре города 15 нарушений.

«В ходе проверок установлено, что автомобили такси зарегистрированы на физических лиц и используются по договорам аренды. Контроль за техническим состоянием транспортных средств, медицинское освидетельствование водителей перед сменой, а также их режим труда и отдыха не организованы», — отметили в управлении ГИБДД по региону.

В результате всем нарушителям выписаны административные штрафы.

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