Массовые проверки такси прошли в Челябинске
Специальный рейд по проверке такси устроили в Челябинске.
Специальный рейд по проверке такси устроили в Челябинске.
Он прошел накануне, 26 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Такие меры вызваны участившимися случаями ДТП с участием такси. Так, с начала года в области зарегистрировано 24 таких аварии (из них 17 -в Челябинске): два человека погибли, еще 32 получили травмы.
Только в течение двух часов за время рейда сотрудники ГИБДД выявили в центре города 15 нарушений.
«В ходе проверок установлено, что автомобили такси зарегистрированы на физических лиц и используются по договорам аренды. Контроль за техническим состоянием транспортных средств, медицинское освидетельствование водителей перед сменой, а также их режим труда и отдыха не организованы», — отметили в управлении ГИБДД по региону.
В результате всем нарушителям выписаны административные штрафы.