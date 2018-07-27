Массовые проверки такси прошли в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

Он прошел накануне, 26 июля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такие меры вызваны участившимися случаями ДТП с участием такси. Так, с начала года в области зарегистрировано 24 таких аварии (из них 17 -в Челябинске): два человека погибли, еще 32 получили травмы.

Только в течение двух часов за время рейда сотрудники ГИБДД выявили в центре города 15 нарушений.

«В ходе проверок установлено, что автомобили такси зарегистрированы на физических лиц и используются по договорам аренды. Контроль за техническим состоянием транспортных средств, медицинское освидетельствование водителей перед сменой, а также их режим труда и отдыха не организованы», — отметили в управлении ГИБДД по региону.