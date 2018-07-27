Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапова пожаловалась на ситуацию в Крыму, побывав там
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Виктория Бекхэм стала фейсконтрольщицей модного клуба
Тайная история денежной реформы 1993 годаЗнаменитая фраза Виктора Черномырдина «хотели как лучше, а получилось как всегда» — именно о ней
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Сердюков ответил на сообщения о его свадьбе с Васильевой
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Водянова показала отсутствие талии и нулевую грудь - СМИ
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
Москва продаст с торгов 12 объектов культурного наследия
Риелторы рассказали о тайных сделках с жильем
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Ливневые дожди в Японии
07:21 (мск), источник: Zakon.kz

Кратковременные дожди с грозами пройдут в Казахстане

На западе и в центре Казахстана сохраняется жара.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 760 мм рт. ст. 3 м/с

На большей части Казахстана сохраняется влияние антициклона, лишь на севере, в центре и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере и в центре ожидается туман, днем на севере возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами шквал, усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В Акмолинской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем в Карагандинской области местами усилится ветер 15−20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях днем местами усилится ветер 15−20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, ясно.

Погода в Астане днем 25°, частично облачно.

Все новости региона
 Землетрясение произошло в Алматы
Близкие Дениса Тена обратились к алматинцам
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Черчесов прокомментировал переход Головина в европейский клуб
Нашествие 600 мигрантов на территорию Испании попало на видео
Спорт
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:30 мск
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Смойте это немедленно: звезды, которым не идет красная помада Глянец и визажисты твердят, что красная помада идет всем, главное – найти свой оттенок. Видимо, этим звездам так и не удалось его найти.
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь