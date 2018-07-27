Кратковременные дожди с грозами пройдут в Казахстане

На большей части Казахстана сохраняется влияние антициклона, лишь на севере, в центре и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере и в центре ожидается туман, днем на севере возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».