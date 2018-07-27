Кровавую Луну и затмение можно увидеть сегодня ночью в Новосибирске

Редкое и красивое астрономическое явление — полное затмение Луны смогут увидеть новосибирцы в ночь на субботу, 28 июля. Спутник Земли во время своего движения по орбите погрузится в тень нашей планеты. Причем это астрономическое событие станет наиболее продолжительным за последние сто лет, поскольку Луна пройдёт через центр земной тени. Длительность полной фазы составит 1 час 43 минуты.

Тень начнет опускаться на Луну в 01ч.24 мин. (по новосибирскому времени) 28 июля. Начало полной фазы — 02ч.30мин, завершится она в 04ч.13мин. Полное окончание теневого затмения — перед рассветом, в 05ч. 19мин. Во время полной фазы затмения перед тем, как исчезнуть в тени, Луна станет кроваво-красной.

Кстати, нынешнее лунное затмение будет уже вторым за этот год, первое случилось в конце января. Как отмечают астрологи, два лунных затмения за год бывают довольно редко. Кроме того, сегодня будет еще и великое противостояние Марса с Солнцем, так называемая перигелийная оппозиция. Это достаточно еще более редкое астрономическое явление, повторяющееся с периодичностью 15—17 лет. Совпадение настолько длительного полного лунного затмения с таким противостоянием красной планеты происходит лишь раз в 25 тысяч лет.