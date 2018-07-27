В Омске в частном секторе делают экспериментальную дорогу
Впервые за долгое время власти отремонтировали улицу в частном секторе. При этом рабочие использовали уникальную технологию, ведь дорожное полотно грунтовое.
Впервые за долгое время власти отремонтировали улицу в частном секторе. При этом рабочие использовали уникальную технологию, ведь дорожное полотно грунтовое.
Как сообщили в мэрии, участок находится в Ленинском округе — от улицы 1-я Чередовая до улицы Демьяна Бедного. Дорога попала в программу ремонта
— Это участок протяженностью около 300 метров. Мы применяем здесь экспериментальную технологию укрепления грунта, — рассказал начальник отдела
По окончании ремонта дорога будет эксплуатироваться в тестовом режиме. Если