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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске в частном секторе делают экспериментальную дорогу

Впервые за долгое время власти отремонтировали улицу в частном секторе. При этом рабочие использовали уникальную технологию, ведь дорожное полотно грунтовое.

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Как сообщили в мэрии, участок находится в Ленинском округе — от улицы 1-я Чередовая до улицы Демьяна Бедного. Дорога попала в программу ремонта из-за выросшего потока машин: рядом есть перекресток, где периодически возникают пробки, машины объезжают затор через частный сектор. После обращения местных жителей мэр Оксана Фадина поручила департаменту городского хозяйства привести разбитую дорогу в порядок.

— Это участок протяженностью около 300 метров. Мы применяем здесь экспериментальную технологию укрепления грунта, — рассказал начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Асхат Сабитов. — Вначале основание отсыпали супесью, выполнили работы по планировке дорожного полотна гранулятом, затем «взрыхлим» этот слой дорожной одежды с добавлением битумной эмульсии. И после уплотним. На ремонт данного участка потребовалось 420 тонн супеси и около 300 тонн гранулята.

По окончании ремонта дорога будет эксплуатироваться в тестовом режиме. Если где-то полотно просядет, дорожники дополнительно уплотнят эти участки.

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