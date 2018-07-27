Хабаровск отдохнет от дождей на выходных

Хабаровск и южные районы края отдохнут от дождей на этих выходных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Синоптики обещают в краевом центре ясные субботу и воскресенье. Ветер юго-западный, до 5−10 м/с. Ночью будет от +18°C до +20°C, днем +28…+30 °C.

А вот для других районов Хабаровского края прогноз не столь радужный.