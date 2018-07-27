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06:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск отдохнет от дождей на выходных

Для других районов региона прогноз не столь радужный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 760 мм рт. ст. 3 м/с

Хабаровск и южные районы края отдохнут от дождей на этих выходных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Синоптики обещают в краевом центре ясные субботу и воскресенье. Ветер юго-западный, до 5−10 м/с. Ночью будет от +18°C до +20°C, днем +28…+30 °C.

А вот для других районов Хабаровского края прогноз не столь радужный.

 — В субботу местами, преимущественно на севере края, пройдут небольшие дожди. 29 июля прогнозируются ливни также на севере, кратковременный дождь ожидается и в центральной части, — рассказала ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Юлия Зайцева. Температура в среднем по краю составит +16…+21°C ночью и +26°C днем. Ветер 6−11 м/с юго-западного направления. Кстати, по предварительным прогнозам, следующая неделя будет без осадков.

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