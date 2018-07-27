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07:00 (мск), источник: ДЕЙТА

На севере Приморья ухудшается погода

Утро 27 июля выдалось непростым для жителей северного Приморья. Многих из них разбудила не привычная мелодия будильника, а небывалые раскаты грома и сильный дождь, сообщает DEITA. RU.

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Источник: ДЕЙТА

«Если честно, я, когда открыла глаза, первые секунды не могла понять, что происходит. Звук был, как будто что-то взрывается или падает. Мне кажется, даже стёкла дрожали. Муж пошел закрывать окна на балконе, а за окном ливень, почти стеной. Утро, конечно, было подмочено», — поделилась размышлениями жительница Дальнегорска на своей странице в паблике Instagram.

В сообщениях к посту сразу посыпались одобрительные комментарии.

Ранее прошла информация о том, что Тайфун «Ампил» принесет сильные ливни в Приморье.

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь поднимается строго на север.

Вдоль границы Хабаровского и Приморского краев экс-тайфун пройдет ориентировочно 26—27 июля. Во время его прохождения в Приморье ожидаются сильные ливни. Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края.

Карина Пискунова.

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