На севере Приморья ухудшается погода
Утро 27 июля выдалось непростым для жителей северного Приморья. Многих из них разбудила не привычная мелодия будильника, а небывалые раскаты грома и сильный дождь, сообщает DEITA. RU.
Утро 27 июля выдалось непростым для жителей северного Приморья. Многих из них разбудила не привычная мелодия будильника, а небывалые раскаты грома и сильный дождь, сообщает DEITA. RU.
«Если честно, я, когда открыла глаза, первые секунды не могла понять, что происходит. Звук был, как будто
В сообщениях к посту сразу посыпались одобрительные комментарии.
Ранее прошла информация о том, что Тайфун «Ампил» принесет сильные ливни в Приморье.
Вдоль границы Хабаровского и Приморского краев
Карина Пискунова.