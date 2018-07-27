На севере Приморья ухудшается погода

«Если честно, я, когда открыла глаза, первые секунды не могла понять, что происходит. Звук был, как будто что-то взрывается или падает. Мне кажется, даже стёкла дрожали. Муж пошел закрывать окна на балконе, а за окном ливень, почти стеной. Утро, конечно, было подмочено», — поделилась размышлениями жительница Дальнегорска на своей странице в паблике Instagram.