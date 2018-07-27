Смерч зафиксирован на Иссык-Куле

Очевидцы заметили смерч и сняли на камеру мобильного устройства. На кадрах видно, как образовавшаяся воронка почти достигла водной поверхности. Отмечается, что атмосферный вихрь, возникший в кучево-дождевом облаке, образовался над поселком Чон-Сары-Ой, который располагается в Иссык-Кульской области.