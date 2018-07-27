Смерч зафиксирован на Иссык-Куле
В сети появилось видео, на котором запечатлен атмосферный вихрь в Кыргызстане, передает АКИpress.
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В сети появилось видео, на котором запечатлен атмосферный вихрь в Кыргызстане, передает АКИpress.
Очевидцы заметили смерч и сняли на камеру мобильного устройства. На кадрах видно, как образовавшаяся воронка почти достигла водной поверхности. Отмечается, что атмосферный вихрь, возникший в