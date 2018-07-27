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07:16 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье полиция пресекла 156 правонарушений на пляжах

Гражданам, считающим, что их права нарушены, полицейские предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефонам: 8 (423) 240−10−00, 8 (423)249−04−91, 02 (для мобильных 102).

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории Приморского края в период летнего курортного сезона сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности, пресечение фактов незаконного предпринимательства в местах массового отдыха, а также выявление нарушений правил безопасности на пляжных территориях. Помощь в проведении профилактических рейдов, предупреждению и пресечению административных правонарушений, разъяснению гражданам норм действующего законодательства сотрудникам полиции оказывают члены добровольных народных дружин.

С начала курортного сезона проверено свыше 260 мест летнего отдыха. Сотрудниками полиции составлено 156 протоколов об административных правонарушениях, из них 36 по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица). Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Таких нарушений выявлено 29. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.

Чтобы обезопасить граждан от употребления некачественной алкогольной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Приморья. По результатам проведенных мероприятий составлено 11 административных протоколов за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам. Из оборота изъято свыше 1200 литров алкоголя на сумму около 200 тысяч рублей.

В ходе рейдов выявляются факты несанкционированной придорожной торговли. Из незаконного оборота изъято свыше 23 кг морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара.

Под особым контролем органов внутренних дел обеспечение безопасности детского отдыха. О недостатках правоохранительной направленности в деятельности детских оздоровительных учреждений родители и законные представители несовершеннолетних информируют органы внутренних дел. По каждому сообщению полиция незамедлительно принимает меры реагирования.

Гражданам, считающим, что их права нарушены, полицейские предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефонам:

— 02 (для мобильных 102);.

— 8 (423)249−04−91 дежурная часть УМВД России по Приморскому краю;.

— 8 (423)240−10−00 телефон доверия УМВД России по Приморскому краю.

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