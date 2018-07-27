Во Владивостоке развернулась продовольственная ярмарка ...

Во Владивостоке в пятницу и в субботу, 27 и 28 июля, жителей и гостей приморской столицы приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на центральной площади, здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.