Во Владивостоке развернулась продовольственная ярмарка
График работы ярмарки: 27 июля — с 8 до 19 часов, 28 июля — с 9 до 17 часов.
График работы ярмарки: 27 июля — с 8 до 19 часов, 28 июля — с 9 до 17 часов.
Во Владивостоке в пятницу и в субботу, 27 и 28 июля, жителей и гостей приморской столицы приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на центральной площади, здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На ярмарке можно приобрести ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.
График работы ярмарки: 27 июля с 8 до 19 часов, 28 июля с 9 до 17 часов. Администрация Владивостока приглашает посетить ярмарку всех желающих.