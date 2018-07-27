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07:17 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке развернулась продовольственная ярмарка

График работы ярмарки: 27 июля — с 8 до 19 часов, 28 июля — с 9 до 17 часов.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке в пятницу и в субботу, 27 и 28 июля, жителей и гостей приморской столицы приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку. Она развернется на центральной площади, здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На ярмарке можно приобрести ягоды, мёд, овощи, рыбопродукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое.

График работы ярмарки: 27 июля с 8 до 19 часов, 28 июля с 9 до 17 часов. Администрация Владивостока приглашает посетить ярмарку всех желающих.

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