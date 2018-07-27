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08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермяки смогут увидеть уникальное лунное затмение

Специальная программа будет организована в пермском планетарии.

В пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщается на сайте Пермского планетария. Это два редких астрономических явления. Великое противостояние Марса происходит раз в 15−17 лет, полное лунное затмение не намного чаще.

Тем более, что сегодня луна пройдет через центр земной тени и будет более темной и красной, чем обычно. Начнется лунное затмение в 23.24 и продлится до 1.22.

В пятницу вечером пермский Планетарий приглашает жителей и гостей краевого центра на специальную программу и ночное наблюдение за небом в телескоп.

В 22.30 начнется тематическая программа «Тайна Марса», а через час все желающие смогут увидеть лунное затмение и противостояние Марса в телескоп при ясном небе.

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