Многодетность названа причиной ускоренного старения

В исследовании приняли участие около тысячи филиппинских женщин в возрасте 20−22 года. При этом 102 женщины имели два ребенка и 28 — трех детей. 507 участниц никогда не были беременными, у остальных был только один ребенок. Ученые изучили у них такие биологические маркеры старения, как длина теломер и эпигенетический возраст, то есть количество эпигенетических изменений, которое обычно увеличивается с годами.

Оказалось, что каждое рождение ребенка вызывало клеточные изменения, эквивалентные старению, в среднем, на 0,5−2 года.

Так, теломеры «старели» на 0,34−3,67 года, а эпигенетический возраст увеличивался на 0,29−0,63 года. При этом ранняя беременность оказывает более сильный эффект на сокращение теломер, особенно у тех женщин, что забеременели в подростковом возрасте.

Однако при этом ученые отмечают, что во время самой беременности эпигенетический статус клеток не демонстрирует признаков старения.

Это указывает на существование иммунологических и физиологических сдвигов, происходящих при развитии плода и включающих повышение уровня эстрогена и изменения состава иммунных клеток. Эстроген может понижать уровень окислительного стресса и защищать теломеры от повреждения.