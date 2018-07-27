В Новосибирске разработали спецменю для иностранных разведчиков

Источник: Sibnovosti.ru

Повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) разработали специальное сбалансированное меню для участников международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2018».

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, спецменю для иностранных разведчиков состоит более, чем из 25 блюд.

— Меню включает несколько видов первых, вторых блюд, например, солянки по-домашнему, куриного супа, борща, шашлыка из говядины, жареной рыбы, выбрать которые участники конкурса могут по своему желанию, — пояснили в пресс-службе.