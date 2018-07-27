В Новосибирске разработали спецменю для иностранных разведчиков
В меню входит более 25 блюд.
В меню входит более 25 блюд.
Повара Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) разработали специальное сбалансированное меню для участников международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2018».
Как сообщили в
— Меню включает несколько видов первых, вторых блюд, например, солянки
Конкурс проходит в Новосибирской области с 28 июля по 10 августа на военном полигоне «Кольцово». В нем принимают участие военнослужащие из России, Судана, Китая, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Зимбабве.