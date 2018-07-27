Власти не станут переносить концерт Serebro на День города от «Арены-Омск»
Сцену отодвинут от здания.
Сцену отодвинут от здания.
Пару недель назад в мэрии анонсировали масштабную программу 4 августа. Именно у «Арены-Омск» пройдет салют и концерты групп «Серебро» и «Градусы».
Менять место празднования власти не стали. Как нам рассказали в
Руководство омских «ястребов» продолжает экстренно решать проблему с «Ареной-Омск». Ранее сообщалось, что здание имеет трещину в фундаменте и находиться в нем небезопасно. Работников стадиона даже не пускают в помещения. И как выяснилось, проблема с домашней площадкой для «Авангарда» не новая. С ней сталкивалось еще прошлое руководство клуба.
В лиге уже в курсе сложностей «Авангарда». Там ждут результатов строительной экспертизы здания. Она появится в ближайшие
В то же время в «Авангарде» активно ищут альтернативный вариант проведения домашних матчей. Самый безболезненный — переехать в СКК им. Виктора Блинова. Но это здание тоже аварийное — и за месяц до старта чемпионата его придется экстренно приводить в порядок.