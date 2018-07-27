Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин подшутил над делегацией на БРИКС - СМИ
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Дочь Максима Виторгана показала подросшего сына Собчак
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Ксения Алферова заинтриговала поклонников пикантным фото
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Шпица и Белый на кинофестивале в Нижнем Новгороде
А что видишь ты? Самые крутые оптические иллюзии последних лет
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Актриса Мария Шумакова потеряла 7 кг, «очистив» организм
Маскируется под родинку: как определить опухоль
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
После измены Жуков провел тайно ДНК-тест 6-х детей
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
08:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти не станут переносить концерт Serebro на День города от «Арены-Омск»

Сцену отодвинут от здания.

Пару недель назад в мэрии анонсировали масштабную программу 4 августа. Именно у «Арены-Омск» пройдет салют и концерты групп «Серебро» и «Градусы».

Читайте также
Полина Гагарина пригласила омичей праздновать День города — ВИДЕО

Менять место празднования власти не стали. Как нам рассказали в пресс-службе мэрии, изменят место расположения сцены. Ее установят не на крыльце здания, как планировалось, а на самой площади — в нескольких метрах от объекта. У зрителей не будет доступа к спорткомплексу. «Арену» огородят.

Руководство омских «ястребов» продолжает экстренно решать проблему с «Ареной-Омск». Ранее сообщалось, что здание имеет трещину в фундаменте и находиться в нем небезопасно. Работников стадиона даже не пускают в помещения. И как выяснилось, проблема с домашней площадкой для «Авангарда» не новая. С ней сталкивалось еще прошлое руководство клуба.

В лиге уже в курсе сложностей «Авангарда». Там ждут результатов строительной экспертизы здания. Она появится в ближайшие недели-две.

В то же время в «Авангарде» активно ищут альтернативный вариант проведения домашних матчей. Самый безболезненный — переехать в СКК им. Виктора Блинова. Но это здание тоже аварийное — и за месяц до старта чемпионата его придется экстренно приводить в порядок.

Все новости региона
 Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов всего за пять минут
51-летняя Николь Кидман планирует стать мамой в третий раз
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
Многодетность названа причиной ускоренного старения
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии
Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией
Черчесов прокомментировал переход Головина в европейский клуб
Спорт
«Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок России по футболу Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:30 мск
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
Старый «Мерседес» Боярского продают за 400 000 рублей Mercedes-Benz S-класса W126 1986 года пробежал 270 тысяч километров, успев сменить троих владельцев
Кино
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли Лауреатка премии «Оскар» снимается в ленте «Бледная голубая точка», основанной на реальной истории
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
«Папина копия»: Дмитрий Маликов впервые показал сына По мнению пользователей Сети, Марк растет очень похожим на знаменитого отца.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь