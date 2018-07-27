Власти не станут переносить концерт Serebro на День города от «Арены-Омск»

Пару недель назад в мэрии анонсировали масштабную программу 4 августа. Именно у «Арены-Омск» пройдет салют и концерты групп «Серебро» и «Градусы».

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Менять место празднования власти не стали. Как нам рассказали в пресс-службе мэрии, изменят место расположения сцены. Ее установят не на крыльце здания, как планировалось, а на самой площади — в нескольких метрах от объекта. У зрителей не будет доступа к спорткомплексу. «Арену» огородят.

Руководство омских «ястребов» продолжает экстренно решать проблему с «Ареной-Омск». Ранее сообщалось, что здание имеет трещину в фундаменте и находиться в нем небезопасно. Работников стадиона даже не пускают в помещения. И как выяснилось, проблема с домашней площадкой для «Авангарда» не новая. С ней сталкивалось еще прошлое руководство клуба.

В лиге уже в курсе сложностей «Авангарда». Там ждут результатов строительной экспертизы здания. Она появится в ближайшие недели-две.