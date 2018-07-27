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08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Омска из ремонта дороги изменится схема движения транспорта

Машинам нужно будет объезжать перекресток Лермонтова и Куйбышева.

Мэрия предупреждает омичей о том, что изменится схема движения общественного транспорта. Как пояснили в департаменте транспорта, на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева будет идти капитальный ремонт трамвайных путей. Продлятся работы несколько дней — с 20.00 27 июля до 17.00 29 июля.

В профильном департаменте пояснили, что общественный транспорт в течение двух дней будет ходить по измененным схемам:

— автобус № 23 с улицы 10 лет Октября при движении в направлении улицы Богдана Хмельницкого поедут по улицам Маршала Жукова, Масленникова, далее — по обычной схеме,

— трамвай № 8 — от улицы Котельникова до трамвайного кольца по улице Маршала Жукова,

— трамвай № 9 — с улицы Котельникова до улицы Богдана Хмельницкого поедет по схеме маршрута № 2, далее — от Богдана Хмельницкого до улицы 3-й Разъезд,

— трамвай № 4 — с улицы Котельникова до улицы Богдана Хмельницкого будет курсировать по схеме маршрута № 2, далее — от Богдана Хмельницкого до поселка Амурский,

— трамвай № 1 ходить не будет.

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