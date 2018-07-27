Бывшему главврачу перинатального центра предъявлено четвёртое обвинение

За его деятельностью следили оперативники ФСБ. В СИЗО Павлов находится с начала года, содержание под стражей продлено до 26 августа. Новый эпизод обнаружен в ходе текущего расследования.



«По версии следствия, в период с 1 октября по 30 ноября 2017 года представитель одной из коммерческих организаций Красноярска передала главной медсестре перинатального центра взятку в размере 145 тысяч рублей, которая явилась частью от общей суммы взятки в 280 тысяч рублей, для Павлова, за совершение входящих в его полномочия действий в интересах представителей коммерческой организации», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.