Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вот вам и няшка»: россияне о Поклонской и пенсионной реформе
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире»
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Дотянуться до звезды: режим питания и пластика Татьяны Навки
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: Какой стала самая красивая девочка в мире спустя годы
В США увидели «бессмертного русского» и удивились
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Стало известно, кто из телеведущих зарабатывает больше всех
Врачи Святой земли не смогли помочь Караченцову - СМИ
Ее держат как пленницу: брат Маркл написал письмо
Сердюков ответил на сообщения о его свадьбе с Васильевой
В МИД РФ отреагировали на обещание США по Крыму
Зрители отказываются идти на выступления "Уральских пельменей"
СМИ: Звезда сериала «Тайны следствия» победила рак
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Дверь в квартиру челябинца развеселила соцсети
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
10:19 (мск), источник: Вести - Красноярск

Бывшему главврачу перинатального центра предъявлено четвёртое обвинение

Бывшему главврачу перинатального центра Андрею Павлову предъявлено четвёртое обвинение. Напомним, медика подозревают во взятках от поставщиков в его учреждение.

Источник: Вести - Красноярск

За его деятельностью следили оперативники ФСБ. В СИЗО Павлов находится с начала года, содержание под стражей продлено до 26 августа. Новый эпизод обнаружен в ходе текущего расследования.

«По версии следствия, в период с 1 октября по 30 ноября 2017 года представитель одной из коммерческих организаций Красноярска передала главной медсестре перинатального центра взятку в размере 145 тысяч рублей, которая явилась частью от общей суммы взятки в 280 тысяч рублей, для Павлова, за совершение входящих в его полномочия действий в интересах представителей коммерческой организации», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Все новости региона
 В гибели известного актера обвинили врачей
Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
Асад: военное присутствие РФ в Сирии является долгосрочным
В ООН недосчитались денег
СМИ сообщили о подготовке США к удару по Ирану
Вице-премьер рассказал о пользе от снижения курса рубля
Решена проблема «черного дыма» из труб «Адмирала Кузнецова»
Многодетность названа причиной ускоренного старения
Наркомафия предложила вознаграждение за жизнь полицейской собаки
Спорт
Как из чемпионата России сделать праздник уровня ЧМ-2018 Не прошло и двух недель с финала ЧМ в России, как главный футбольный турнир сменил внутренний российский чемпионат
Hi-Tech
Обнаружены смешные цены в магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что сейчас цена смартфона опустилась ниже 20 тысяч рублей и постепенно падает.
Авто
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше? Отцам было не до выбора — дефицит! Хватай что дают. Детям не легче. Советская классика вроде только вчера колесила по дорогам, как вдруг перешла в разряд раритетов, за которыми надо охотиться. Поэтому «шестерка» и 2140 снова на ринге
Кино
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2» На месте «Поляны» планируется строительство дороги
Недвижимость
В России зафиксирован бум опасной ипотеки
Коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома в Подмосковье
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила пользователей сети
Россиян обяжут платить за защиту жилья от террористов
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь