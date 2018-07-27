Авиашоу в Мочище: в первые выходные августа 2018

В 9.00 начнется в этом году авиашоу и продлится до 14.30. Аэродром Мочище находится вблизи одноименного поселка, в 12 км от Новосибирска. Добраться территории аэродрома можно на автомобиле или автобусе, а до станции «Мочище» — на электричке. «Экспресс-пригород» запустит дополнительные электрички к началу мероприятия по маршруту Новосибирск-Главный — Мочище и в обратном направлении по окончании авиашоу. Пешком от станции до аэродрома 2 км, но гостей авиашоу довезут временные челночные автобусы с интервалом движения 5−10 минут. Автобусы № 130 и 189 будут ходить чуть чаще. Подробное расписание электричек читайте здесь.