Дети на приморских пляжах не купят спиртное

Источник: ДЕЙТА

Сотрудниками полиции составлено 156 протоколов об административных правонарушениях.

Продолжается активная работа по пресечению административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Таких нарушений выявлено 29. Как правило, административные протоколы по данной статье сотрудники полиции составляют в отношении так называемых «веревочников», которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд с граждан.

Чтобы обезопасить граждан от употребления некачественной алкогольной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Приморья.

По результатам проведенных мероприятий составлено 11 административных протоколов за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам. Из оборота изъято свыше 1200 литров алкоголя на сумму около 200 тысяч рублей.

В ходе рейдов выявляются факты несанкционированной придорожной торговли. Из незаконного оборота изъято свыше 23 кг морепродуктов без соответствующих документов, подтверждающих безопасность и качество товара.