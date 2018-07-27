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10:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае в субботу зазвонят

Во всех храмах одновременно начнут звонить в колокола в 12.00.

28 июля, в День Крещения Руси во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Это не та традиционная акция, когда каждый желающий житель города может подняться на колокольню. В такой большой праздник как Крещение Руси, это будут делать профессиональные звонари, — пояснила пресс-секретарь Хабаровской епархии Анастасия Панькова.

По ее словам, сегодня в Хабаровске восемь полноценных храмов, расположенный в разных районах, еще один строится на поселке Горького и в каждом есть своя колокольня.

 — Звонари всех храмов одновременно начнут звонить в колокола в субботу в 12.00 по местному времени. Мелодии не регламентированы, поэтому в течении примерно пяти минут звоны будут сменяться поочередно, — пояснила Анастасия Панькова.

Напомним, что впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

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