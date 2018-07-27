В Хабаровском крае в субботу зазвонят
Во всех храмах одновременно начнут звонить в колокола в 12.00.
Во всех храмах одновременно начнут звонить в колокола в 12.00.
28 июля, в День Крещения Руси во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это не та традиционная акция, когда каждый желающий житель города может подняться на колокольню. В такой большой праздник как Крещение Руси, это будут делать профессиональные звонари, — пояснила
— Звонари всех храмов одновременно начнут звонить в колокола в субботу в 12.00 по местному времени. Мелодии не регламентированы, поэтому в течении примерно пяти минут звоны будут сменяться поочередно, — пояснила Анастасия Панькова.
Напомним, что впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.