Лунное затмение 27 июля 2018 года: чего ждать от красного Суперлуния

Источник: Sputnik.by

Уже 27 июля все жители планеты Земля смогут воочию наблюдать Лунное затмение. По одной из версий, это затмение будет самым длинным в XXI веке (период с 2001 по 2100 годы), продлится данное уникальное явление целых 103 минуты (один час сорок три минуты) — почти на сорок минут дольше предыдущего.

Интересно, что луна в этот раз технически не будет полностью закрыта нашей планетой, однако окрасится в темно-красный цвет. Такой эффект называется эффектом Рэлея — он приводит к фильтрации полос зеленого, а также фиолетового света в образовавшейся стратосфере или тропосфере.

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Усилит зрительный эффект и то, что наблюдателей данного явления ждет также максимально близкое расположение Луны к Земле — таким образом жителей планеты ожидает самое настоящее кровавое Суперлуние. Ранее подобное явление наблюдалось более 150 лет назад.

Как повлияет Лунное затмение на человека

Грядущая кровавая Луна является мощным астрологическим событием: оно окажет мощное влияние на физическое и эмоциональное состояние людей, а также на жизнь в целом.

Судьбоносное затмение пройдет в знаке Водолей (знак вступит в силу с 13:40), это значит, что всем людям будет дана возможность достичь кардинальных перемен в жизни.

Кроме того, во время затмения Луны произойдет мощный эмоциональный сброс, который очистит фон, собравшийся за последние шесть месяцев. Эмоционально усугубит ситуацию соединение с Марсом — огненной планетой. Такой период лучше всего провести в спокойствии: следует контролировать себя во время общения с другими людьми, чтобы избежать ссор и накала в отношениях. Лучше всего провести этот день, размышляя на свои личные темы, заняться самоанализом.

А вот поездки и решение глобальных вопросов лучше отложить на другой период.

На некоторые знаки зодиака Лунное затмение так или иначе окажет особенно сильное влияние. Так, под могущество кровавой луны попадают Скорпионы, Водолеи, Львы и Тельцы. Скорпионов и Львов ждут перемены в личной жизни, Тельцов — в карьерных вопросах, а Водолеев — во внешнем виде.

Где и когда можно будет увидеть Лунное затмение 2018.

Жители Москвы будут наблюдать уникальное явление 27 июля с 23:22, увидеть кровавую луну в Нью-Йорке можно будет 27 июля в 16:20, в Лос-Анджелесе — в 13:20, в Лондоне — в 21:20, а вот в Сиднее уже 28 июля в 6:20.

Народные приметы на Лунное затмение

Брать и давать деньги в долг в этот период считалось плохой приметой — в целом, с финансовыми вопросами лучше повременить.