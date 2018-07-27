Лунное затмение 27 июля 2018 года: чего ждать от красного Суперлуния
Почему это затмение является уникальным в своем роде, чего ждать от явления, и каким оно будет с точки зрения астрологии, читайте в справке Sputnik.
Почему это затмение является уникальным в своем роде, чего ждать от явления, и каким оно будет с точки зрения астрологии, читайте в справке Sputnik.
Уже 27 июля все жители планеты Земля смогут воочию наблюдать Лунное затмение. По одной из версий, это затмение будет самым длинным в XXI веке (период с 2001 по 2100 годы), продлится данное уникальное явление целых 103 минуты (один час сорок три минуты) — почти на сорок минут дольше предыдущего.
Интересно, что луна в этот раз технически не будет полностью закрыта нашей планетой, однако окрасится в
Усилит зрительный эффект и то, что наблюдателей данного явления ждет также максимально близкое расположение Луны к Земле — таким образом жителей планеты ожидает самое настоящее кровавое Суперлуние. Ранее подобное явление наблюдалось более 150 лет назад.
Как повлияет Лунное затмение на человека
Грядущая кровавая Луна является мощным астрологическим событием: оно окажет мощное влияние на физическое и эмоциональное состояние людей, а также на жизнь в целом.
Судьбоносное затмение пройдет в знаке Водолей (знак вступит в силу с 13:40), это значит, что всем людям будет дана возможность достичь кардинальных перемен в жизни.
Кроме того, во время затмения Луны произойдет мощный эмоциональный сброс, который очистит фон, собравшийся за последние шесть месяцев. Эмоционально усугубит ситуацию соединение с Марсом — огненной планетой. Такой период лучше всего провести в спокойствии: следует контролировать себя во время общения с другими людьми, чтобы избежать ссор и накала в отношениях. Лучше всего провести этот день, размышляя на свои личные темы, заняться самоанализом.
А вот поездки и решение глобальных вопросов лучше отложить на другой период.
На некоторые знаки зодиака Лунное затмение так или иначе окажет особенно сильное влияние. Так, под могущество кровавой луны попадают Скорпионы, Водолеи, Львы и Тельцы. Скорпионов и Львов ждут перемены в личной жизни, Тельцов — в карьерных вопросах, а Водолеев — во внешнем виде.
Где и когда можно будет увидеть Лунное затмение 2018.
Жители Москвы будут наблюдать уникальное явление 27 июля с 23:22, увидеть кровавую луну в
Народные приметы на Лунное затмение
Брать и давать деньги в долг в этот период считалось плохой приметой — в целом, с финансовыми вопросами лучше повременить.
Считалось также что жениться и разводиться в Лунное затмение также не стоит: ни один, ни второй процесс не принесут желаемых результатов.