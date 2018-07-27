Военные и гражданские суда смогли посетить жители Владивостока

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8PQa8v8B01U?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Расскажем подробнее о каждом. Начнем с новейшего корабля Тихоокеанского флота — корвета «Совершенный». На нём в прошлом году побывал президент России Владимир Путин. Построен корвет на Амурском судостроительном заводе. Предназначен он для патрулирования и ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника.

Представлен ещё один грозный военный корабль — это противодиверсионный катер серии «Грачонок». Борьба с террористами, охрана границы России — его задачи.

Прогуляться можно по гражданским судам — по танкеру ледового класса, гидрографическому судну «Виктор Фалеев» и двум малым судам, которые построены в Приморье. Это прогулочный катер и катамаран.