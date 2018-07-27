Где в Самаре посмотреть лунное затмение

Мы встречаемся с Сергеем Аверьяновым, представителем Самарского клуба любителей астрономии АстроСамара среди рабочего дня. Накануне события, молодой человек готов уделить время даже несмотря на запланированные дела. Объясняет — такие астрологические явления происходят не часто, а раз в 25 тыс. лет.

«В эту пятницу очень интересно посмотреть на Марс. Он будет ярким оранжевым объектом на небе. Даже в городе можно будет его спокойно увидеть. Так называемое “Великое” противостояние планеты Солнцу лучше наблюдать с 01:00 — 02:00 часов ночи», — рассказывает астроном-любитель.

В этот день Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние: 60−70 млн километров. Он станет даже ярче Юпитера, но уступит в блеске Солнцу, Венере и Луне. Такое явление происходит раз в 15−17 лет. А вот совпадение с полным лунным затмением — уникально.

«Луна будет багрового цвета. Начнется затмение в 22:30 по местному времени — это первая фаза, а самый пик произойдет в 00:30 ночи, продлится оно 1 час 43 минуты. То есть на небе будут и “кровавая” луна, и оранжевый Марс», — продолжает Сергей Аверьянов.

Астроном-любитель объясняет, что затмение и противостояние Марса будет видно из любой точки города невооруженным взглядом — достаточно выйти на балкон своей квартиры. Если есть возможность, то лучше наблюдать в телескоп, но если его нет, то может подойти даже фотоаппарат. Для тех, кто хочет максимально насладиться процессом, клуб АстроСамара организует выезд в Большеглушицкий район. Ребята соберутся на площадке под открытым небом в поле неподалеку от с. Мокша, обещают, что вид откроется потрясающий. Всем, кто примет участие в мероприятии расскажут об астрономических явлениях и объяснят, как же жителям планеты Земля повезло увидеть в один день полное лунное затмение и противостояние Марса Солнцу.

«У нас часто спрашивают: “А почему мероприятие бесплатное?” Да, действительно, за автобус не надо платить, и интересные факты мы расскажем просто и понятно тоже абсолютно бесплатно. Главная причина — заинтересовать как можно больше людей. Мы популяризируем астрономию и считаем, что это очень интересная наука. Ведь так здорово смотреть на звезды», — резюмирует Сергей.