В нескольких районах Самары на 2 недели отключат горячую воду

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 30 июля, в Самаре стартуют очередные гидравлические испытания. На этот раз специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» проверят тепловые сети от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В связи с этим жители нескольких районов города останутся без горячей воды.

Так, с 30 июля по 12 августа кипятить воду в кастрюлях и купаться в тазиках придется самарцам, живущим в пределах улиц: Волжский проспект — Максима Горького — р. Самара — Братьев Коростелевых — железная дорога — Комсомольская площадь — Пятигорская — Ново-Урицкая — Авиационная — Клиническая — Дзержинского — Партизанская — Аврора — Гагарина — Революционная — Ново-Садовая — Соколова — Лесная.

— В период проведения испытаний не стойте и не ходите рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставляйте в охранных зонах теплотрасс автомобили и прочее имущество, — напоминают сотрудники ПТС о мерах предосторожности во время гидравлических испытаний.

Вместе с испытаниями теплосетей энергетики приступят еще и к ремонту оборудования II тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Здесь горожан тоже ждут отключения горячей воды. Ее не будет с 1 по 12 августа в домах, расположенных в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы.