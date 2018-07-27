Регистрацию авто и выдачу прав приостановили в спецЦОНах
В спецЦОНах приостановили предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, передает Tengrinews.kz.
В спецЦОНах приостановили предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, передает Tengrinews.kz.
Информацию об этом распространила
«Причина, как сообщает АО “НИТ”, — недоступность сервисов интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН). В настоящий момент, АО “Национальные информационные технологии” проводит восстановительные работы.
В самой компании «Национальные информационные технологии» отметили, что о полном восстановлении работоспособности системы будет сообщено позже.
«Приносим извинения всем гражданам за доставленные неудобства», — обратились к населению в АО «Национальные информационные технологии».