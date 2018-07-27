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08:30 (мск), источник: Tengrinews

Регистрацию авто и выдачу прав приостановили в спецЦОНах

В спецЦОНах приостановили предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию об этом распространила пресс-служба Комитета административной полиции МВД РК на официальной странице в Facebook.

«Причина, как сообщает АО “НИТ”, — недоступность сервисов интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН). В настоящий момент, АО “Национальные информационные технологии” проводит восстановительные работы. Регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции предоставляют указанные услуги в штатном режиме и полном объеме», — сообщили в КАП МВД РК.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В самой компании «Национальные информационные технологии» отметили, что о полном восстановлении работоспособности системы будет сообщено позже.

«Приносим извинения всем гражданам за доставленные неудобства», — обратились к населению в АО «Национальные информационные технологии».

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