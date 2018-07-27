Регистрацию авто и выдачу прав приостановили в спецЦОНах

Источник: Tengrinews

Информацию об этом распространила пресс-служба Комитета административной полиции МВД РК на официальной странице в Facebook.

«Причина, как сообщает АО “НИТ”, — недоступность сервисов интегрированной информационной системы для Центров обслуживания населения (ИИС ЦОН). В настоящий момент, АО “Национальные информационные технологии” проводит восстановительные работы. Регистрационно-экзаменационные подразделения административной полиции предоставляют указанные услуги в штатном режиме и полном объеме», — сообщили в КАП МВД РК.

В самой компании «Национальные информационные технологии» отметили, что о полном восстановлении работоспособности системы будет сообщено позже.