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10:31 (мск), источник: РИАМО

Кратковременный дождь и до 30 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу

РИАМО — 27 июл. В Москве и в Подмосковье в пятницу ожидается переменная облачность с кратковременным дождем, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

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Источник: РИА "Новости"
По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня, 27 июля, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а максимальная температура воздуха при переменной облачности повысится до 28 — 30 градусов в Москве и до 25 — 30 — по области.
Синоптики

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3−8 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха окажется на 6 градусов выше климатической нормы. Геомагнитный фон в пятницу ожидается слабовозмущенный.

«Погода будет комфортной для метеозависимых людей. Уменьшится влажность воздуха, содержание кислорода в пределах климатической нормы. Но высокая температура воздуха и рост атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонных к гипертонии, перенесших сосудистые катастрофы», — добавляют синоптики.

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