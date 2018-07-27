Кратковременный дождь и до 30 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня, 27 июля, небольшой кратковременный дождь пройдет лишь местами, а максимальная температура воздуха при переменной облачности повысится до 28 — 30 градусов в Москве и до 25 — 30 — по области.

Синоптики