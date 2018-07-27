Кузбассовцы увидят самое долгое лунное затмение в XXI веке

Как сообщает «Астронет», затмение начнется в 01:24 часа. Полной фазы оно достигнет к 03:22 часам. Во время затмения Луна окрасится в багрово-красный цвет. Специалисты сообщают, что затмение можно будет увидеть и в условиях города, при условии отсутствия облачности и открытой местности до самого горизонта в южной части небосвода. Наблюдать затмение можно будет невооруженным взглядом.