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08:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовцы увидят самое долгое лунное затмение в XXI веке

Спутник Земли окрасится в багровый цвет из-за сближения с Марсом.

Жители Кемеровской области смогут наблюдать 4-часовое лунное затмение в ночь на 28 июля.

Как сообщает «Астронет», затмение начнется в 01:24 часа. Полной фазы оно достигнет к 03:22 часам. Во время затмения Луна окрасится в багрово-красный цвет. Специалисты сообщают, что затмение можно будет увидеть и в условиях города, при условии отсутствия облачности и открытой местности до самого горизонта в южной части небосвода. Наблюдать затмение можно будет невооруженным взглядом.

Кроме полного лунного затмения кузбассовцы смогут увидеть Великое противостояние Марса. В ночь на 28 июля Земля приблизится к красной планете на наименьшее с 2003 года расстояние. Во время Великого противостояния Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию. Астрономическое событие случается примерно раз в 15−17 лет.

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