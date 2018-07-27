Кузбассовцы увидят самое долгое лунное затмение в XXI веке
Спутник Земли окрасится в багровый цвет
Спутник Земли окрасится в багровый цвет
Жители Кемеровской области смогут наблюдать 4-часовое лунное затмение в ночь на 28 июля.
Как сообщает «Астронет», затмение начнется в 01:24 часа. Полной фазы оно достигнет к 03:22 часам. Во время затмения Луна окрасится в
Кроме полного лунного затмения кузбассовцы смогут увидеть Великое противостояние Марса. В ночь на 28 июля Земля приблизится к красной планете на наименьшее с 2003 года расстояние. Во время Великого противостояния Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию. Астрономическое событие случается примерно раз в 15−17 лет.